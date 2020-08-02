川普封殺TikTok　胡錫進：挑戰美高科技霸權「讓華府心神不寧」

▲TikTok在美面臨封殺危機。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

短影音平台TikTok被美國總統川普（Donald Trump）揚言下令禁用，並不贊成美商接手經營。對此，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進表示，真正讓美國心神不寧的不是狹義的國家安全，而是TikTok所展現出的，可挑戰美國高科技產業霸權的能力。

胡錫進指出，狹義的國家安全肯定不是美國的最重要考慮，華為和TikTok所展現出的挑戰美國高科技信息產業霸權的能力才是真正讓華盛頓心神不寧的，「如果說這也是國家安全，那麼美國的國家安全就是與霸權劃等號的。」

胡錫進認為，這件事情沒什麼道理可講，他只看到了從美國政府到相關高科技巨頭所表現出的醜陋，受到TikTok最大衝擊的是臉書（Facebook）公司，它的CEO祖克柏（Mark Zuckerberg）成為了美國科技界要搞掉TikTok的最公開、最激進的推手。

▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）



胡錫進提到，祖克柏當初為了讓臉書進入中國市場，曾極力討好中方，如今卻完全換了一張臉，在美國其他3家互聯網巨頭的CEO拒絕證實中方盜竊美國技術的時候，竟公然宣稱自己「有充分證據」中方那樣幹了，「此人為了利益而將道義撇至一邊的表現讓人看到了美國資本的真實嘴臉。」

胡錫進表示，中國從來沒有禁止美國高科技公司來華開展業務，中方要求的是在中國做的事情要符合中國法律，僅此而已，是美國那些公司拒絕配合中國的法律規定，谷歌（Google）曾在中國市場上佔有一席之地，但卻自己在10年前退出了，其它公司單獨設計適合中國市場的版本在美國遭到了反對，被扣上「向中國磕頭」的罪名，致使美國網路巨頭目前都沒有在中國實質運營。

胡錫進指出，TikTok是完全按照美國法律在美運營的，它與抖音存在徹底的隔絕，中國大陸的用戶即使翻牆也無法註冊TikTok，也就是說， TikTok沒有違反美國任何一條法律，完全配合了美方的管理，美方宣稱它威脅到自己的國家安全，這是地地道道的假設，是莫須有的罪名，與假設華為為中國政府蒐集情報如出一轍，「這與中國不同意臉書、推特原版進入中國，要求它們推出符合中國法律的運營方式來華登陸有著本質的區別。」

胡錫進認為，中國是真正在維護傳統意義上的國家安全，要求美國的公司把中國用戶信息儲存在位於中國的服務器上，要求它們對平台上發布的內容做符合中國法律的管理，這是中國依法治網的必然邏輯。

胡錫進反問，美國要禁TikTok，請問這家公司觸犯了美國的哪條法律？它又不配合了美國的哪項管理？美方給TikTok定的罪名又有什麼樣的事實依據？當這幾條都是0的時候，對TikTok的連根拔除又有什麼樣的公理和道義能夠真正擺到桌面上來呢？

胡錫進認為，美國在以極其野蠻的方式試圖固化以它為絕對中心的世界高科技秩序，無論它最終將TikTok「殺掉」，還是把這個孩子從字節跳動的懷裡強行奪走，這都是21世紀在高科技競爭領域最醜陋的劇目之一。

胡錫進強調，TikTok在美國遭圍獵，中方能夠採取的反制措施很有限，這是一個現實，中國的整體實力仍不如美國，這是美方敢於針對中國具體企業肆無忌憚下手的根本原因，「現在闖國際市場的中國公司都是幫這個國家在改革開放中成長的先驅們，它們中一些會受委屈，會有挫折，但這是階段性困難。希望那些公司不要灰心，也希望中國人不要灰心。」

▼美國總統川普。（圖／路透）

