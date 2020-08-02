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連同黨高層都放棄！川普悲喊「沒人喜歡我」　24hrs連2推自打氣：會贏大選的

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▲▼川普,TRUMP。（圖／路透社）

▲川普近日對於選情似乎有些焦慮。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著新冠疫情在美國並未減緩，總統川普對於即將到來的大選，連任之路似乎有些坎坷。上月28日他曾在疫情記者會上提到，美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）似乎比自己更受歡迎，《CNN》即分析，川普這樣的言論，明顯道出自己失敗的防疫政策，也了解到自己不比上一次大選來的受選民歡迎愛戴。

根據《CNN》報導，美國在七月份的最後兩周，疫情再度達到高峰，經濟體系瀕臨崩潰之際，川普並未從根本做起改變防疫政策，加上「種族紛爭」在美國境內的此起彼落，導致他的民調數字越來越不如過往。直到上月28日，川普在記者會中坦承，自己相當好奇美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）的支持率高過自己，感覺像是「沒人喜歡我」。

報導中分析，川普可能知道自己支持率不如2016年大選，因此提出「推遲選舉」的說法，未料更沒有被採納，反而引來大多數人、在野黨的炮轟，接著還硬生生改口，及用「郵票郵寄」來自圓其說。競選對手拜登在三個月前的一場專訪就曾預測，「川普一定會推遲選舉」，竟真的神準預言。

距離美國大選不到100天，知情人士表示，共和黨高層有些已經放棄希望，因為在川普的帶領下，美國社會受到疫情強烈衝擊，且完全無法控制。面對自己的聲量下滑跡象，川普上月31日、本月1日連續在推特上對大眾、自己喊話「將讓美國再一次偉大！」、「我們將會贏得2020大選」。

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