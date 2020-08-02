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武漢6專家組「方艙醫院支援隊」赴港　最長將停留半年

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▲▼港版方艙醫院,亞博館,香港。（圖／路透社）

▲港版方艙醫院正式啟用。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

為應對香港大規模爆發新冠肺炎疫情，港府緊急在亞洲博覽館建造「港版方艙醫院」，大陸國家衛健委則組建「內地核酸檢測支援隊」、「內地方艙醫院支援隊」赴港協助。其中，將有六名來自湖北省武漢市的專家加入支援隊，他們會為港版方艙醫院提供設計、運營和管理經驗的技術支持，可在港停留時間為半年。

《中新社》報導，「內地核酸檢測支援隊」由廣東省衛生健康委從省內多家公立醫院選派臨床檢驗技術人員，其中部分「先遣隊」隊員訂於8月2日赴港，協助開展實驗室工作。同時，國家衛生健康委也組建「內地方艙醫院支援隊」，由湖北省武漢市選派6名有「方艙醫院」實戰經驗的專家，包括醫院院長，院感、護理、建築和設計專家。

報導指出，此次支援香港抗疫的「內地方艙醫院支援隊」主體人員，是武漢大學人民醫院接管武昌方艙醫院的核心成員，包括武漢大學人民醫院副院長、武昌方艙醫院院長萬軍，武昌方艙醫院副院長、武漢大學人民醫院醫療部副主任馬永剛，武漢大學人民醫院醫院感染預防與控制辦公室主任成於珈，武漢大學人民醫院護理部副主任劉春英。

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥向北京求援協助抗疫。（圖／路透社）

支援隊還有另外兩名專家，分別來自中南建築設計院股份有限公司、武漢中信建築設計總院有限公司。他們事先已經拿到香港亞洲國際博覽館平面圖，建築設計方面專家也根據場館情況，進行排氣通風管道改造以及三區兩通道改造等。

報導提到，為了避免可能出現的情況，武漢大學人民醫院為每一位成員準備了定制行李箱，裝有衣服、鞋子、各種個人防護物資以及各類藥品。由廣東醫療隊構成的「內地核酸檢測支援隊」的香港通行證簽注停留時間為1個月，而「內地方艙醫院支援隊」的可在港停留時間為半年。

武漢大學人民醫院接管的武昌方艙醫院，是武漢市第一批建造、第一個收治輕症新冠肺炎患者、最後一家休艙的方艙醫院。35天時間里累計收治1124人，實現病人零死亡、醫護零感染、病人零回頭。

▲▼港版方艙醫院,亞博館,香港。（圖／路透社）

▲香港新冠肺炎疫情大爆發。（圖／路透社）

 

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