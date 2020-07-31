國民黨人「不太敢」探視李登輝！　名嘴爆恩怨秘辛：氣氛不對

▲前總統李登輝。（圖／資料照）

記者蔡儀潔／綜合報導

前總統李登輝30日病逝於臺北榮總，享耆壽98歲。在他病情惡化期間，總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌等人，都曾前往探視，但國民黨人卻好像有點沉默。對此，資深媒體人鄭佩芬透露，國民黨人其實很關心，但不敢露臉去探視。

李登輝的病逝在政治圈掀起一波波爭議，鄭佩芬在政論節目《台灣最前線》被問到，國民黨人好像有點沉默，難道雙方決裂至此？對此她指出，「你要我講真話嗎？他們是真的不敢去關心。」

鄭佩芬曾問過幾個李登輝時代曾當過國民黨的大官，類似二號人物，「你最近有沒有去看李先生？」但對方表示沒有，因為黨內氣氛不對，所以不太敢去。

「像這樣的人應該很多」，鄭佩芬說，國民黨內辦黨慶時，連李登輝這個18年黨主席兼總統的人像都沒有，黨主席就從蔣介石、蔣經國，然後就是連戰，「李登輝的名字被除掉了，比被開除黨籍還嚴重。」

▲賴清德車隊進入榮總探視李登輝。（圖／記者宋良義攝）

鄭佩芬透露，黨內很多人其實是關心李的，但是真的不敢露臉去看他，其實在他剛上任時，國民黨真的非常支持，他提出來的口號「經營大台灣，建立新中原」，就是把台灣獨立成「一個東西」，是以台灣為主體，用一個很漂亮的口號去包裝。

她接著表示，但國民黨認為，之所以走到今天到這個地步，就是他害的，黨內甚至傳出「蔣經國後不後悔提名了他？」的聲音，所以那些大佬或者那一些被他提拔過、照顧過的人，是真的不敢去看他。

李登輝離世後，國民黨深夜10時許發布聲明哀悼李登輝，稱他走完98年精彩傳奇的一生，台灣歷史也翻過一頁，國民黨今晚對家屬表達哀悼之意。

國民黨主席江啟臣在臉書發文哀悼，提及李登輝曾長期擔任國民黨主席，讓國民黨走向另一個完全不同的階段，留給許多國民黨員複雜的感受，「李前總統走完其波瀾壯闊的一生，愛憎褒貶都隨著李前總統的辭世而劃下句點，功過評斷留待後人。」