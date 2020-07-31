　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨人「不太敢」探視李登輝！　名嘴爆恩怨秘辛：氣氛不對

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼前總統李登輝。（圖／資料照）

▲前總統李登輝。（圖／資料照）

記者蔡儀潔／綜合報導

前總統李登輝30日病逝於臺北榮總，享耆壽98歲。在他病情惡化期間，總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌等人，都曾前往探視，但國民黨人卻好像有點沉默。對此，資深媒體人鄭佩芬透露，國民黨人其實很關心，但不敢露臉去探視。

李登輝的病逝在政治圈掀起一波波爭議，鄭佩芬在政論節目《台灣最前線》被問到，國民黨人好像有點沉默，難道雙方決裂至此？對此她指出，「你要我講真話嗎？他們是真的不敢去關心。」

鄭佩芬曾問過幾個李登輝時代曾當過國民黨的大官，類似二號人物，「你最近有沒有去看李先生？」但對方表示沒有，因為黨內氣氛不對，所以不太敢去。

「像這樣的人應該很多」，鄭佩芬說，國民黨內辦黨慶時，連李登輝這個18年黨主席兼總統的人像都沒有，黨主席就從蔣介石、蔣經國，然後就是連戰，「李登輝的名字被除掉了，比被開除黨籍還嚴重。」

▲▼賴清德車隊進入榮總探視李登輝。（圖／記者宋良義攝）

▲賴清德車隊進入榮總探視李登輝。（圖／記者宋良義攝）

鄭佩芬透露，黨內很多人其實是關心李的，但是真的不敢露臉去看他，其實在他剛上任時，國民黨真的非常支持，他提出來的口號「經營大台灣，建立新中原」，就是把台灣獨立成「一個東西」，是以台灣為主體，用一個很漂亮的口號去包裝。

她接著表示，但國民黨認為，之所以走到今天到這個地步，就是他害的，黨內甚至傳出「蔣經國後不後悔提名了他？」的聲音，所以那些大佬或者那一些被他提拔過、照顧過的人，是真的不敢去看他。

李登輝離世後，國民黨深夜10時許發布聲明哀悼李登輝，稱他走完98年精彩傳奇的一生，台灣歷史也翻過一頁，國民黨今晚對家屬表達哀悼之意。

國民黨主席江啟臣在臉書發文哀悼，提及李登輝曾長期擔任國民黨主席，讓國民黨走向另一個完全不同的階段，留給許多國民黨員複雜的感受，「李前總統走完其波瀾壯闊的一生，愛憎褒貶都隨著李前總統的辭世而劃下句點，功過評斷留待後人。」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
「我李登輝耶」　阿輝伯從不寫日記：如果那天來臨，我也不會哭
「副總統每天問總統死沒」陳水扁：李登輝曾勸不可讓副總統看公文
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／李登輝逝世　蔡英文哀悼不捨將發表談話

「這樣會比較有桃花？」陳玉珍再穿低胸洋裝　大氣回酸民：對自己有信心

李登輝：大家都說被我騙了　傀儡逆推民主化揭「台灣黃金關鍵期」

影／王炳忠：李登輝沒等到中國完成統一就死　「真不是時候！」

罵李登輝「老賊」的人比狗還不如　李茂生：正是這位老賊讓你們可以罵他

加強口語表達能力！北市第二外語競賽「首增韓語」　127人拚決賽結果出爐

國民黨人「不太敢」探視李登輝！　名嘴爆恩怨秘辛：氣氛不對

李登輝一句話害死中共少將！公然揭穿1996台海危機真相　直接曝光兩岸情報網

「副總統每天醒來就問總統死了沒」陳水扁：李登輝曾勸告不可以讓副總統看公文

郁慕明341字評李登輝：台灣強人、民族罪人　點出關鍵「兩大政策」

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

快上車！巨型「泰迪熊」戶外教學 21隻超Q貴賓排排坐...萌心爆發

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

違規逆向遭攔！三寶不滿警開單 狂捶本子＋丟筆辯：我又沒怎樣

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

LIVE／李登輝逝世　蔡英文哀悼不捨將發表談話

「這樣會比較有桃花？」陳玉珍再穿低胸洋裝　大氣回酸民：對自己有信心

李登輝：大家都說被我騙了　傀儡逆推民主化揭「台灣黃金關鍵期」

影／王炳忠：李登輝沒等到中國完成統一就死　「真不是時候！」

罵李登輝「老賊」的人比狗還不如　李茂生：正是這位老賊讓你們可以罵他

加強口語表達能力！北市第二外語競賽「首增韓語」　127人拚決賽結果出爐

國民黨人「不太敢」探視李登輝！　名嘴爆恩怨秘辛：氣氛不對

李登輝一句話害死中共少將！公然揭穿1996台海危機真相　直接曝光兩岸情報網

「副總統每天醒來就問總統死了沒」陳水扁：李登輝曾勸告不可以讓副總統看公文

郁慕明341字評李登輝：台灣強人、民族罪人　點出關鍵「兩大政策」

「網路後宮」貼滿越南妹美照供選妃　現代戶部大臣牽紅線挨罰10萬

貝拉哈蒂德直接不穿了！裸上身拍大片　美胸用手遮不住

公鹿主控染疫康復仍觀察　布萊德索確定缺席復賽首戰

LIVE／李登輝逝世　蔡英文哀悼不捨將發表談話

去玩再等等！澎湖10月中擬推美食券　吃遍島上美食「滿額再折500元」

譚兵讀武／決戰紅色海灘！陸軍「聯兵營」火力全開　阻擋解放軍奪島

快訊／西瓜刀狠砍情敵手腳濺血　高雄女煞逃9小時凌晨落網

恐怖！馬林魚新增1名確診案例　群聚感染擴大到19人

22歲虎牙妹「裸體圍裙」拍片掉出半顆車頭燈！　8分鐘超晃地震片羞爆老司機

川普想推「延後大選」踢到鐵板！　兩黨齊聲批評：11月3日如期舉行

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

政治熱門新聞

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

沒人敢拔管！曾文惠一句話放手李登輝

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

李登輝擬國葬　官員透露：國葬法從未使用過

陳水扁憶李登輝　曾勸告「不可以讓副總統看公文」

韓粉：放鞭炮慶祝「日本奴」魂歸故土

擔心兒子冷！李登輝親抱李憲文進太平間

李登輝病逝！生前曾文惠相伴　深夜返翠山莊...低頭進門

「我李登輝耶！」如果那天來臨，我不會哭

快訊／前總統李登輝病逝　王炳忠：終於死了

李登輝謝謝曾文惠：走之前一定緊握妳的手

王炳忠：我對李登輝的論定就是黨奸國賊

李登輝「希望死後灑玉山」原因曝光

更多熱門

相關新聞

《時代》：帶給台灣直選的總統逝世

《時代》：帶給台灣直選的總統逝世

多家外媒報導台灣前總統李登輝逝世，《時代》則以標題「為台灣帶來民主直選的前總統李登輝97歲逝世」。該報曾以「民主先生」的美譽稱呼李登輝。

曾演李登輝　楊烈哀曝「最後通話內容」

曾演李登輝　楊烈哀曝「最後通話內容」

郁慕明評李登輝：台灣強人、民族罪人

郁慕明評李登輝：台灣強人、民族罪人

沒人敢拔管！曾文惠一句話放手李登輝

沒人敢拔管！曾文惠一句話放手李登輝

學長學弟同年辭世　他揭李登輝學生時代趣聞

學長學弟同年辭世　他揭李登輝學生時代趣聞

關鍵字：

李登輝李登輝辭世台北榮總國民黨

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

沒人敢拔管！曾文惠一句話放手李登輝

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

辛巴威醫護罷工　一晚7嬰死產

李登輝擬國葬　官員透露：國葬法從未使用過

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

9年被偷千萬發票獎金　麥當勞決定不收紙本捐贈

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面