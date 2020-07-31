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QQ交友遇渣男 山東女大生被裸照勒索3.5萬元

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▲經訊問後，盧男承認勒索盧女。(圖／翻攝自大陸網站)

經訊問後，盧男(中)承認勒索盧女。(圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

山東濟南市一名23歲的趙姓大三女生，日前到臨沂市莒南縣公安局報案。她指控1名在QQ聊天認識的盧姓男子以她的裸照向她勒索8500元人民幣(約3.5萬元新台幣)。

最初盧男只是向她借錢，被她拒絕後，對方即揚言如果不給錢，就在社群平台上公開趙女的裸照，她只好就範。後來，趙女見過了約定的還款日期盧男仍不肯還錢，於是報警。經過近一個月的調查，警方將盧男緝拿歸案，周三(29日)以涉嫌敲詐勒索罪將他起訴。

案情指出，趙女3月時透過QQ結識家住莒南縣的盧男，雙方加了微信後開始聊天。趙女因為看對方長得不賴，雙方很快就變成男女朋友關係。在對方要求下，趙女曾傳給他一張裸露胸部的照片。

盧男後來多次向趙女借錢，但趙女以仍是學生沒有收入為由拒絕。沒料到盧男在4月6日時竟以以裸照要脅，逼趙女借錢。趙女分多次借錢給盧男，並要求對方承諾還款日期。未料 到了還款日期後，盧男竟然以假的轉帳記錄蒙騙對方。趙女不甘受騙，於是報警。

警方調查後發現盧男的手機門號已經停用，微信及支付寶帳號亦已更換。經進一步偵查後終發現盧男在莒南活動的跡象和落腳點，並在周一(27日)逮捕了他。經訊問後，盧男承認犯案。

警方透露指盧男今年22歲，無正當職業。從去年8月開始，他就專門在網路上認識一些涉世未深的年輕女性，以各種手段向不同受害者借錢，他供稱在不到一年時間內向這些女子總共騙得近14萬元(約58萬元新台幣)。盧男更一度跟一名在網路認識的20歲女孩同居並育有一女，最後女方因枕邊人不務正業而提出分手。

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