天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

記者陳雕文／綜合報導

一名電眼女子在家穿著寬鬆衣服，對鏡頭微笑，就在下一秒她拉開了衣服…雄偉雙峰彈出還搖晃！性感指數衝破雲端。短短6秒的影片PO上個人臉書後，網友拼命轉發、按讚，不少人留言說，「這部影片好長…因為重播了一個小時！」記者找到電眼女子，原來影片背後還有一段感人的故事。

▲許葆葆穿著寬鬆衣服，下一秒讓網友驚嘆。（圖／許葆葆授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

現年24歲的許葆葆擁有34E傲人上圍，現在除了開手機通訊行，還當醫美的代言人、兼差外拍Model，主要活動範圍都在新竹，26日在租屋處休息覺得好熱，乾脆把衣服給脫了，後來又覺得，要感謝粉絲的支持，才決定拍成影片並PO網，另一方面也是想記錄自己的身材，因為姣好身材對她來說其實得來不易。

▲許葆葆露出34E美胸還激晃，短短6秒影片讓網友重播1個小時。（圖／許葆葆授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

由於易胖的體質，許葆葆過去一直都肉肉的，脂肪又囤積在「下盤」，讓她非常自卑，感覺自己像個「葫蘆」，拍照都要認真找角度、修圖，數年前擔任汽車銷售業務時，又遇上了玩弄感情的渣男，明明已婚還跟她談戀愛，後來她主動斬掉這段畸戀，心痛不已決定要改變自己，「我要過得更好、變得更美，擺脫痛苦的情傷，也希望未來能遇到對的人。」

▲許葆葆之前趁外拍休息時間，拍了一小段影片也引起網友暴動瘋狂轉發。（圖／許葆葆授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

許葆葆踏進了醫美診所，抽脂搭配飲食、運動讓自己煥然一新，還成為了醫美診所的代言人，外拍之路也更順遂了一些，因為攝影師不用再「大幅修圖」，自拍照片或影片也能露出自信的微笑，且甚麼角度都可以拍；後來存錢開手機通訊行，一圓當老闆娘的夢想。

▲許葆葆過去曾擔任汽車業務，不幸遇上渣男。（圖／許葆葆授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲許葆葆抽脂前後身材差很大。（圖／許葆葆授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

許葆葆說，「我很滿意現在的自己，也知道維持身材是很有難度的，要運動、飲食控制等等，所以想透過影片記錄自己好的一面，沒想到獲得廣大迴響，謝謝大家喜歡！」

【許葆葆小檔案】

身高：160公分

三圍：34E 24 37

學歷：大學

興趣：唱歌

IG：葆葆女王3.0

