李珍妮吳春臺撕破臉控侵吞股權　名媛二審逆轉判決須賠償20萬

▲李珍妮遭舊愛吳春臺求償，二審判賠20萬。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

名媛李珍妮與前中華開發金副總吳春臺交往時，兩人曾合開公司，但兩人分手後，吳春臺控告李女侵占公司1千萬元股權，李女因此被依判刑1年1月定讞。吳男另外求償1300萬元，一審未准，他上訴二審，高院28日二審出現逆轉判決，改判李女必須賠償吳男20萬元。可上訴。

住在帝寶豪宅、身價上億元的李珍妮，2004年間在美國生下一名女兒，當時與李珍妮交往的聯電榮譽副董事長宣明智，立刻宣稱女兒就是他所生，並辦妥認領手續。但7年多後，李女與宣明智鬧翻，李女改稱前開發金副總吳春臺才是真正的生父，並改打起確認生父之訴。吳春臺否認並拒絕做DNA鑑定，全案經過多年審理後，法院2017年才確認吳春臺就是生父，並須支付扶養金。

而李珍妮與吳春臺交往時，合開格麗茲國際精品公司，兩人鬧翻後，李女將公司改名為「法婕緹」公司，而吳男控告李女侵占1千萬元股權，提出民刑事訴訟。其中刑事部分，李女一審遭判刑1年2月，二審改判她1年1月，得易科罰金39萬元，另追繳沒收1000侵吞股權的犯罪所得。案經最高法院駁回定讞。

吳男附帶提出民事訴訟，求償股權損失1000萬元，以及精神慰撫金300萬元。一審未判准，吳男上訴二審，高等法院審理後，出現逆轉判決。高院認為李珍妮與名下的公司，侵害吳春臺的姓名權，必須連帶賠償吳男20萬元。可上訴。