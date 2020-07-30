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台灣才在非洲有突破　傳中國將和「索馬利亞」在紅海聯合巡弋

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▲▼索馬利亞總統法馬約（Mohamed Abdullahi Farmaajo）與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲索馬利亞總統法馬約（Mohamed Abdullahi Farmaajo）與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

非洲「索馬利蘭紀事報」引述消息人士報導，中國與東非索馬利亞達成協議，要在紅海聯合巡弋，據稱這與「非洲之角」小國索馬利蘭和台灣近期互表友好直接相關。

這篇於28日刊登在「索馬利蘭紀事報」（Somaliland Chronicle）網站的文章引述外交及國防消息人士指出，中國與索馬利亞聯邦政府同意在紅海聯合執行海上巡弋行動。這項協議尚未公諸於世，根據其中一項條款，索馬利亞將退出「紅海倡議」（Red Sea Initiative）。

「紅海倡議」由沙烏地阿拉伯發起，目的是促進紅海及亞丁灣周邊國家合作、提升區域穩定，成員包括埃及、蘇丹、吉布地、葉門、索馬利亞及約旦。索馬利蘭對此倡議持保留態度，認為這項倡議排除索馬利蘭就不完整。

台灣與索馬利蘭今年7月初宣布互設代表處。索馬利蘭共和國於1991年宣布自索馬利亞獨立，但其獨立國家地位目前未獲任一國家或國際組織承認，也未與任何國家有邦交。

消息人士指出，中國與索馬利亞的協議是索馬利蘭與台灣增進雙邊關係所直接導致的結果。

中國與索馬利亞譴責台灣與索馬利蘭來往，指稱這侵犯中國及索馬利亞的主權及領土完整。

雖然美國白宮國家安全會議（NSC）間接表達樂見索馬利蘭與台灣建立新關係，但美國並未正式承認這兩個國家的地位。

▲▼索馬利蘭外長穆雅辛(H.E Yasin Hagi Mohamoud)會見總統蔡英文。（圖／外交部提供）

▲索馬利蘭外長穆雅辛（H.E Yasin Hagi Mohamoud）會見總統蔡英文。（圖／外交部提供）

「索馬利蘭紀事報」提到，中國人民解放軍在非洲吉布地的後勤支援基地是中國唯一的海外軍事設施，也是中國試圖在紅海扮演主導角色的「珍珠鏈戰略」一環。

美國曾對中國在吉布地的軍事基地表達擔憂，尤其這座基地距離美國非洲司令部（US Africa Command）基地很近；美方也擔心吉布地作為美國軍事據點，能夠撐多久，畢竟吉布地對中國背負著沉重債務。

索馬利蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）於7月21日向警察及軍校畢業學員演說時，重申索馬利蘭對「紅海倡議」的立場，但未提到索馬利亞與中國的協議。

消息人士向「索馬利蘭紀事報」證實，阿布迪和少數內閣官員已聽取有關中國與索馬利亞協議的簡報，但目前還不清楚索馬利蘭是否已制訂出防範中國船艦武力進入領海的戰略計畫。

此外，也不清楚這項協議是否真的會生效，因為索馬利亞總理海爾（Hassan Ali Khaire）25日因國會意外通過不信任投票而遭罷黜，此時索馬利亞政治氛圍相當緊繃。

在索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）封鎖網路的兩天時間內，索馬利亞總統法馬喬（Mohamed Abdillahi Farmajo）在安全、執法等政府部門內肅清了海爾的盟友。

海爾和法馬喬一直為了是否延後全國選舉而爭執不下。這場選舉預定明年2月舉行，海爾堅持如期選舉，但法馬喬傾向推遲。

索馬利亞在西方的盟國一致譴責海爾被罷黜一事，並警告法馬喬不准延長總統任期。美國駐索馬利亞大使館更進一步威脅要針對所謂的「破壞者」採取不特定行動。

►白宮：台灣是很棒夥伴！讚我與索馬利蘭互設代表處
►日媒：台設索馬利蘭代表處　牽制中國稱霸非洲
►中國大使二訪索馬利蘭「遊說放棄與台來往」　提議設立聯絡處利誘遭拒！

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

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