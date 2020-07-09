日媒：台設索馬利蘭代表處　牽制中國稱霸非洲

▲索馬利蘭外長穆雅辛今年2月會見總統蔡英文。（圖／外交部提供）

文／中央社東京9日綜合外電報導

台灣與東非索馬利蘭將互設代表處，日媒認為台灣此舉可能是想牽制中國「稱霸非洲」的動作，並多少在非洲提高影響力。

外交部1日宣布，台灣與索馬利蘭2月議定互設具官方性質的代表處，名稱分別為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）及「索馬利蘭代表處」（Somaliland Representative Office）。

日本產經新聞報導，總統蔡英文政府將在東非「半獨立狀態」的索馬利蘭設置代表機構，並將恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」等，展開積極外交作為，研判應是在國際社會受中國施壓處於嚴峻狀況下，意圖反守為攻。

報導指出，台灣目前在非洲僅剩史瓦帝尼一個邦交國，中國也以「一帶一路」伴隨的基礎設施援助作為武器，希望跟史瓦帝尼建交。台灣跟索馬利蘭強化關係，應該是想牽制中國「稱霸非洲」的動作，並多少在非洲提高影響力。

報導指出，由於台灣跟索馬利蘭並無締結正式外交關係，位於索馬利蘭的代表處名稱不使用「中華民國」，而是「台灣代表處」；有關雙方強化關係，中國政府發布譴責聲明，而不承認索馬利蘭的索馬利亞政府也批評「台灣侵犯國家主權與領土完整」。

另外，報導指出，台灣外交部3日宣布將恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」，這個辦事處2017年8月以經費刪減為由關閉。至於為何恢復設立，外交部表示「預算增加及對美關係深化，基於太平洋戰略地位重要性的因應作法」。

報導引述不具名台灣外交評論家看法表示，僅關閉3年就恢復設立非常罕見，很有可能是美方提議；關島是美軍位於太平洋的重要據點，「未來台灣軍隊有可能參加美軍演習」。