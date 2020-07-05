中國大使二訪索馬利蘭「遊說放棄與台來往」　提議設立聯絡處利誘遭拒！

▲索馬利蘭外長穆雅辛今年2月份會見總統蔡英文。（圖／外交部提供）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣與東非國家索馬利蘭1日宣布將互設代表處，被視為一大外交突破。如今，索馬利蘭當地媒體爆料，其實中國駐索馬利亞大使覃儉曾兩度親自出訪索馬利蘭，並與總統、外交部長等高層見面，試圖說服當局停止與台灣往來，更以中國同意在索馬利蘭首都開設聯絡處積極拉攏，但最終遭到拒絕。

索馬利蘭紀事報今報導，索馬利蘭外交代表團今年初來台訪問的行程結束後，中國駐索馬利亞大使覃儉（Qin Jian）隨即前往索馬利蘭拜訪，近期也有一次。期間，覃儉會見索馬利蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）及外交部長穆雅辛（Yasin Hagi Mohamoud Hiir），商討中國大陸所提出的建議及逐漸成形的索馬利蘭與台建立外交關係一事。

中方當時表示，若索馬利蘭停止與台灣的一切活動，中國將在索馬利蘭首都哈爾格薩（Hargeisa）設立聯絡處，且在此之前，明確闡述北京政府對台看法。

對此，穆雅辛先是提到，索馬利蘭相當歡迎包括中國在內所有國家，但婉拒與台灣停止合作的要求；隔日，聽取匯報得知消息的阿布迪與外交代表團短暫會晤，並於會中拒絕中方在首都開設聯絡處的提議。到了7月1日這天，台灣與索馬利蘭宣布建立正式外交關係，互派代表。

事實上，索馬利蘭位於非洲之角（The Horn of Africa），東臨索馬利亞，宗教為伊斯蘭教，人口約390萬人。只不過，索馬利蘭儘管擁有穩定的民主制度，也設立軍隊、警察等機構，但擁有強大軍事力量的索馬利亞宣稱擁有索馬利蘭主權，鄰國迄今仍未給予索馬利蘭外交承認。