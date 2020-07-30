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南海角力！解放軍轟-6G、轟-6J等新型戰機　正式亮相展開晝夜訓練

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▲▼解放軍轟炸機。（圖／翻攝微博）

▲解放軍轟炸機。（圖／翻攝微博，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

中美關係逐漸升溫，雙方不斷在南海地區大秀肌肉，引發外界高度關注。中國國防部發言人任國強今（30）日宣布，解放軍南部戰區近期組織轟-6G、轟-6J等新型戰機，在南海展開「晝夜間高強度訓練」，並稱這是年度計劃內的例行性安排。

中國國防部30日的記者會上，任國強主動透露，近期南部戰區海軍航空兵組織轟-6G、轟-6J等新型戰機，在南海有關海域展開「晝夜間高強度訓練」，完成了晝夜間起降、遠程奔襲、對海面目標攻擊等訓練科目，達到了預期效果，並強調訓練是年度計劃內的例行性安排，「有助於提高飛行員的技戰術水平和部隊全天候作戰能力」。

▲▼解放軍轟炸機。（圖／翻攝微博）

針對美國國務院發表涉南海立場文件的聲明，任國強表示，美方罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，並派遣「雙航母」赴南海演習，這充分暴露美方的「霸權心態」、「雙重標準」，最後批評美方在南海「興風作浪」，只會讓中方更加堅定地「乘風破浪」，更加堅定地捍衛自己的主權和安全，更加堅定地維護南海的和平穩定。

另外，美防長艾斯培（Mark Esper）近日稱，中國在東海和南海採取侵略性行動，舉行對台軍演增加誤判風險。任國強對此強調，美方對於國際規則「合則用、不合則棄」，大搞「美國優先」的單邊霸凌主義，早已是盡人皆知的事實。

▲▼解放軍轟炸機。（圖／翻攝微博）

「近期以來，美方不斷加大同台灣地區的軍事聯繫，推動對台售武，炒作美台協訓，向民進黨當局傳遞嚴重錯誤信號。」任國強說，這種干涉中國內政、破壞台海和平穩定、妄圖「以台制華」的伎倆極其危險。

任國強呼籲，希望美方摒棄冷戰思維和零和觀念，理性看待中美兩國兩軍關系，停止負面言行，為推進中美兩國兩軍關系、維護中美雙方共同利益做點有意義的事。

▲▼中國國防部發言人任國強。（圖／翻攝中國國防部）

▲中國國防部發言人任國強。（圖／翻攝中國國防部）

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