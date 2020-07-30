中印邊境「狂蓋軍備建設」…海拔最高機場vs公路！　專家曝印度最大優勢

▲中印衝突地拉達克加爾萬河谷。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

中印在邊境爆發衝突後，雙方開始在喜馬拉雅山邊境地區「大興土木」，希望能搶先一步蓋好支援設備，以防若發生戰事，軍隊能夠迅速反應，後備支援能快速補上。根據《BBC》整理，印度在邊境的基礎設備落後中國，但目前在重要公路上的機場已恢復運作，對中國造成威脅，讓雙方在未來有更多的對峙空間。

據《BBC》報導，印度去年底完工的「DSDBO公路」是造成近日衝突的主因，這條公路與拉達克（Ladakh）東部實際控制線（LAC）平行，從拉達克達布克（Darbuk）經施約克（Shyok）到陶貝奧迪（Daulat Beg Oldi），並且能夠通到位在世界最高海拔5000公尺的「斗拉特別奧里地機場」（Daulat Beg Oldi Airport），這座機場能讓印軍停放C-130J運輸機。

▲印度向法國訂購的飆風戰機。（圖／達志影像／美聯社）



目前印度正在修築更多條公路，希望能夠將實控線上的基地、哨點全部連接起來，讓巡邏線能夠更進一步推進。除此之外，印度更瘋狂開發邊境地區，加強基礎建設，以抵銷中國的運輸優勢。據了解，目前實控縣印度側已經批准了73條戰略公路、125座橋梁，並調派1.2萬名工人修築喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）、北阿坎德邦（Uttarakhand）邊境公路，但受到預算、徵地、地形和官僚主義影響，進度十分緩慢。

Delighted to dedicate to the nation the newly constructed ‘ Colonel Chewang Rinchen Bridge’ at Shyok River in Ladakh.



This bridge has been completed in record time. It will not only provide all weather connectivity in the region but also be a strategic asset in the border areas pic.twitter.com/cwbeixGOCR — Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 21, 2019

相較於印度，中國在邊境地區的建設在早在過去幾年就已開始，號稱「西部超級工程」的新藏公路（又稱作219國道，G219）幾乎貫穿整個中印邊境，是世界上海拔最高的公路，預計在2020年底完工。另外，中國在邊境周圍共有12個軍民用機場，目前也正在蓋3座新機場，並升級原有3座機場的設備，包含加設地下避難道、新飛機跑道等。

除此之外，位在西藏自治區內、海拔4274公尺的阿里昆莎機場（Ngari Gunsa airfield）也配有一套地對空飛彈。《BBC》指出，印度仍舊在空中占有相對優勢，因為中方的基地離實控線較遠，且海拔更高，在空氣更稀薄的狀況下，意味著飛機能載運的燃料與飛彈就更少了。

Recent satellite images via @sbreakintl @PlanetLabs

show a large area parallel to the runway at #Ngari Gunsa dual use airbase being rapidly developed since April 2020, as tensions between #India & #China continue to rise pic.twitter.com/1S2XQKHjZS — d-atis (@detresfa_) May 23, 2020

報導指出，雙邊加速興建基礎建設的目的只有一個，那就是在戰事爆發時，能夠在最短的時間內將軍隊和軍備送到邊境。過去印度遲遲沒有在邊境進行大規模開發，主因是擔心發生衝突時，這些建設會讓中國軍方更快速推進。

▲印度軍方車隊進入拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）



印度新德里「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）負責人拉加嘎帕蘭（Rajeswari Pillai Rajagopalan）指出，現階段印度的基礎建設仍偏向防禦，因為中國近年來的建設讓解放軍能夠快速集結，形成了威脅，「印度薄弱的基礎建設意味著，它一直難以抵抗中國的進攻。」而隨著軍事設備加快部屬，也讓雙方在未來有更多的對峙空間。

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