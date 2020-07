中印邊境「狂蓋軍備建設」…海拔最高機場vs公路！　專家曝印度最大優勢

▲中印衝突地拉達克加爾萬河谷。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外電報導

中印在邊境爆發衝突後,雙方開始在喜馬拉雅山邊境地區「大興土木」,希望能搶先一步蓋好支援設備,以防若發生戰事,軍隊能夠迅速反應,後備支援能快速補上。根據《BBC》整理,印度在邊境的基礎設備落後中國,但目前在重要公路上的機場已恢復運作,對中國造成威脅,讓雙方在未來有更多的對峙空間。

據《BBC》報導,印度去年底完工的「DSDBO公路」是造成近日衝突的主因,這條公路與拉達克(Ladakh)東部實際控制線(LAC)平行,從拉達克達布克(Darbuk)經施約克(Shyok)到陶貝奧迪(Daulat Beg Oldi),並且能夠通到位在世界最高海拔5000公尺的「斗拉特別奧里地機場」(Daulat Beg Oldi Airport),這座機場能讓印軍停放C-130J運輸機。

▲印度向法國訂購的飆風戰機。(圖/達志影像/美聯社)



目前印度正在修築更多條公路,希望能夠將實控線上的基地、哨點全部連接起來,讓巡邏線能夠更進一步推進。除此之外,印度更瘋狂開發邊境地區,加強基礎建設,以抵銷中國的運輸優勢。據了解,目前實控縣印度側已經批准了73條戰略公路、125座橋梁,並調派1.2萬名工人修築喜馬偕爾邦(Himachal Pradesh)、北阿坎德邦(Uttarakhand)邊境公路,但受到預算、徵地、地形和官僚主義影響,進度十分緩慢。

Delighted to dedicate to the nation the newly constructed ‘ Colonel Chewang Rinchen Bridge’ at Shyok River in Ladakh.



This bridge has been completed in record time. It will not only provide all weather connectivity in the region but also be a strategic asset in the border areas pic.twitter.com/cwbeixGOCR