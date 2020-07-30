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中印邊境「狂蓋軍備建設」…海拔最高機場vs公路！　專家曝印度最大優勢

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▲▼中印衝突地點拉達克加爾萬河谷。（圖／路透）

▲中印衝突地拉達克加爾萬河谷。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

中印在邊境爆發衝突後，雙方開始在喜馬拉雅山邊境地區「大興土木」，希望能搶先一步蓋好支援設備，以防若發生戰事，軍隊能夠迅速反應，後備支援能快速補上。根據《BBC》整理，印度在邊境的基礎設備落後中國，但目前在重要公路上的機場已恢復運作，對中國造成威脅，讓雙方在未來有更多的對峙空間。

據《BBC》報導，印度去年底完工的「DSDBO公路」是造成近日衝突的主因，這條公路與拉達克（Ladakh）東部實際控制線（LAC）平行，從拉達克達布克（Darbuk）經施約克（Shyok）到陶貝奧迪（Daulat Beg Oldi），並且能夠通到位在世界最高海拔5000公尺的「斗拉特別奧里地機場」（Daulat Beg Oldi Airport），這座機場能讓印軍停放C-130J運輸機。

▲▼印度向法國訂購的首批5架飆風戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度向法國訂購的飆風戰機。（圖／達志影像／美聯社）

目前印度正在修築更多條公路，希望能夠將實控線上的基地、哨點全部連接起來，讓巡邏線能夠更進一步推進。除此之外，印度更瘋狂開發邊境地區，加強基礎建設，以抵銷中國的運輸優勢。據了解，目前實控縣印度側已經批准了73條戰略公路、125座橋梁，並調派1.2萬名工人修築喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）、北阿坎德邦（Uttarakhand）邊境公路，但受到預算、徵地、地形和官僚主義影響，進度十分緩慢。

相較於印度，中國在邊境地區的建設在早在過去幾年就已開始，號稱「西部超級工程」的新藏公路（又稱作219國道，G219）幾乎貫穿整個中印邊境，是世界上海拔最高的公路，預計在2020年底完工。另外，中國在邊境周圍共有12個軍民用機場，目前也正在蓋3座新機場，並升級原有3座機場的設備，包含加設地下避難道、新飛機跑道等。

除此之外，位在西藏自治區內、海拔4274公尺的阿里昆莎機場（Ngari Gunsa airfield）也配有一套地對空飛彈。《BBC》指出，印度仍舊在空中占有相對優勢，因為中方的基地離實控線較遠，且海拔更高，在空氣更稀薄的狀況下，意味著飛機能載運的燃料與飛彈就更少了。

報導指出，雙邊加速興建基礎建設的目的只有一個，那就是在戰事爆發時，能夠在最短的時間內將軍隊和軍備送到邊境。過去印度遲遲沒有在邊境進行大規模開發，主因是擔心發生衝突時，這些建設會讓中國軍方更快速推進。

▲▼印度軍方車隊進入拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

▲印度軍方車隊進入拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

印度新德里「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）負責人拉加嘎帕蘭（Rajeswari Pillai Rajagopalan）指出，現階段印度的基礎建設仍偏向防禦，因為中國近年來的建設讓解放軍能夠快速集結，形成了威脅，「印度薄弱的基礎建設意味著，它一直難以抵抗中國的進攻。」而隨著軍事設備加快部屬，也讓雙方在未來有更多的對峙空間。

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