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北韓偷射飛彈！趁美國國慶「朝日本海試射」巡弋飛彈...瞞一個月才曝光

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▲▼北韓4月14日曾試射數枚飛彈，推測為「金星三型」反艦巡弋飛彈。（圖／達志影像）

▲北韓4月14日曾試射數枚飛彈，推測為「金星三型」反艦巡弋飛彈。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

近期美朝關係仍不見回溫跡象，不僅北韓當局聲稱與川普見面對自身利益無任何好處，美國也持續加強國際社會對北韓實施經濟制裁的力道。韓媒今（30）日爆料，其實北韓早就於7月4日（美國獨立紀念日），在東海岸試射反艦巡弋飛彈（anti-ship cruise missile）；然而南韓國防部早就知情，卻不對外公開。

根據韓媒《東亞日報》，美國所主導的「五眼聯盟」（FVEY）與數名相關消息人士表示，北韓在例行夏季軍事訓練中，4日於東海岸往東試射單發的反艦巡弋飛彈，彈頭飛行數百公里後在日本海（兩韓稱東海）上掉落，研判發射地點為咸鏡南道宣德飛行場。

美國政府消息人士指出，該發反艦巡弋飛彈是北韓當局為了改善射程、精準度而發射，並無對外誇耀武力的用途。

《東亞日報》指出，北韓發射反艦巡弋飛彈，可能會對佈署在黃海與日本海（即南韓所稱的西海與東海）上的南韓軍艦構成直接性的威脅，並在戰爭時延遲美軍橫空母艦打擊群的速度。

然而南韓軍方當時得知北韓試射飛彈後，並未即時對外公開。南韓聯合參謀本部相關人士表示，該次的試射為北韓夏季軍事訓練的一環，並不具有特別的意義，才因此不對外另行公開，且巡弋飛彈的發射並不在聯合國安理會的制裁範圍。

其實先前，北韓就有類似的試射案例。早在2017年6月，北韓最高領導人金正恩就曾親自坐鎮地對艦巡弋飛彈「金星三型」；今年4月14日，在江原道文川一帶試射飛彈，推測為巡弋飛彈「金星三型」；然而才經過3個月，北韓又試射反艦巡弋飛彈。軍事專家分析，北韓在此次試射可能欲提升射程與速度、避開打擊。

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