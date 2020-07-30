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高市府攜手PIXNET　輔導高雄山城特色店家有成

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▲AI智慧助攻！百年山城接軌科技，旗山老街再添旅遊新元素。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

地方中心／高雄報導

為了普及數位科技應用、振興地方特色商圈發展，在經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫以及高雄市政府經濟發展局共同指導下，PIXNET 執行「高雄市山城 AI 智慧商圈行銷計畫」，運用運用數據及 AI 內容推薦，協助店家提升網路知名度，此外也聯手「果俐文創」及「券券文化」兩家業者，輔導當地店家打造品牌特色、導入數位支付工具，截至今年7月已有超過 200 間當地店家受惠。

▲高市府攜手 PIXNET，輔導高雄山城特色店家有成。（圖／痞客邦提供）
▲PIXNET 聯手果俐文創、券券文化兩家業者，共同推廣高雄山城觀光。右起為果俐文創執行長陳郁涵、高雄市旗山形象商圈促進會理事長吳月鳳、PIXNET 創辦人暨社群營運部副總經理劉昊恩、券券文化營運總監胡曉萍、人氣部落客「愛作夢的貓 joci」。（圖／痞客邦提供）

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高雄市政府經濟發展局副局長高鎮遠表示：「專案由 PIXNET、果俐文創、券券文化這三家優質的業者共同執行，協助當地店家強化品牌特色，也在產品上進行重新包裝和行銷，目前已經可見初步成效，甚至有些店家已經在規劃改造賣場陳設包裝或籌備二代店。透過科技和網路行銷的力量，能讓高雄山城和民眾更加貼近，歡迎民眾多多來高雄山城旅遊！」

為了讓更多民眾了解高雄山城有哪些好吃、好玩景點，PIXNET 邀約20多位部落客擔任「數位山城探險家」實際踩點體驗，總共採訪超過 100 間特色店家，並撰寫成詳細圖文介紹，目前已累積超過 800 萬次瀏覽。站方更整理成高雄山城「必吃美食 Top 30」以及「打卡秘境 Top 10」，並拍攝成介紹影片，帶領民眾了解高雄之美。

PIXNET 創辦人暨社群營運部副總經理劉昊恩表示：「部落客擅長撰寫優質的內容，並將特色店家、景點包裝成旅遊行程，引起民眾實際走訪的興趣。這些文章加上 PIXNET 大數據分析和 AI 內容推薦技術，有效提升了高雄山城的網路熱度。」

高雄市旗山形象商圈促進會理事長吳月鳳指出：「這幾年來，行動支付已經成為一項不可擋的趨勢，而店家在網路上的資訊豐富程度，則會影響消費者上門的意願，因此，加強網路宣傳也是我們持續努力的方向。」

高雄市山城 AI 智慧商圈行銷計畫之中，共有 15 間店家參與深度輔導，由「果俐文創」從服務、產品、獲利模式等面向協助店家建立品牌特色，進而提升民眾的消費意願。參與深度輔導的店家包含：旗山地區的秀明豬心冬粉、迷路。麋鹿糖藝舖、吉美蛋糕、枝仔冰城、食川全麥涼麵、218巷味蕾工房、旗山包子舖、碧蓮餐館，美濃地區的軒味屋、啖糕堂、濃夫生活、里長台灣鯛，以及甲仙地區的禎香黑白切、第一家芋冰城、江記舊記芋餅。

這些店家善用在地食材、農特產做成特色美食，並在專案輔導下推陳出新。高雄旗山老街的老字號「吉美蛋糕」今年推出最新伴手禮「香蕉banana」造型蛋糕，外觀小巧可愛，內餡以旗山香蕉果泥製成，奶香及果香味十足。痞客邦部落客「捲捲和土豆拿鐵」分享品嚐的心得：「常溫的香蕉慕斯內餡吃來綿密清爽，香蕉的香甜味非常明顯。冷凍後口感極佳，就像是冰淇淋的口感。」

▲高市府攜手 PIXNET，輔導高雄山城特色店家有成。（圖／痞客邦提供）
▲吉美蛋糕近期推出新產品「香蕉banana」造型蛋糕。（圖／痞客邦部落格捲捲和土豆拿鐵提供）

粄條是來美濃必吃的傳統美食，當地店家「軒味屋」運用天然蔬果食材，製作成繽紛的五色粄條，讓人忍不住拿起手機猛拍照！業者近期更推出粄條三吃套餐，分別搭配特調醬汁、肉燥、高湯享用，口感清爽又保留蔬果香，非常適合炎炎夏日品嚐。

▲高市府攜手 PIXNET，輔導高雄山城特色店家有成。（圖／痞客邦提供）
▲軒味屋彩色粄條顏色繽紛又好吃，今年升級為套餐形式，滋味更加豐富。（圖／痞客邦提供）

高雄甲仙盛產芋頭，除了品嚐傳統的芋頭冰淇淋、芋餅，其實當地有不少特色產品令人驚豔。「江記舊記芋餅」最近推出超吸睛的新冰品「草船借箭」，以自行研發的芋頭蛋捲為底，疊上麥芽餅、多種口味芋圓、手作冰淇淋、芋泥，再插上芋酥條，層次豐富又份量十足，芋頭控可別錯過。此外，知名部落客「肉魯」也推薦江記舊記的起司芋頭餅：「切開芋頭餅可見到起司爆漿流出，芋頭甜及起司鹹滋味完美融合在一起。」

▲高市府攜手 PIXNET，輔導高雄山城特色店家有成。（圖／痞客邦提供）
▲江記舊記芋餅推出「草船借箭」創意冰品。（圖／痞客邦部落客肉魯提供）

迎接暑期旅遊旺季，高雄山城店家現在推出多項優惠，使用券券 App 可享高雄山城合作店家至少 88 折起優惠，讓荷包更省一些；只要透過券券App 加入店家的會員，即可免費兌換山城店家美食、消費折扣等各式好康，總價值超過新台幣 3,000 元。

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