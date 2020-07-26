婚紗部落客「收錢不發文」　業者狂噴14萬飛韓國外拍…氣炸要她吐錢

▲知名婚紗部落客被合作廠商控告拿錢不發文。（示意圖／pixabay）



記者陳凱力／新竹報導

一名擁有一萬多人追蹤的婚紗部落客，遭到合作業者控訴「拿錢不發文」，業者前後付了十多萬飛韓國的食宿費用後，卻遲遲不見文章刊登，一氣之下告上法院要求退錢，案經新竹地院審理後，認定雙方契約為有效契約，部落客應依約退還16萬4033元。

▲業者前後花了17萬多，與部落客談好2篇發文，卻1篇都未發布。（示意圖／pixabay）



婚紗業者向法官表示，他與網路部落客V小姐於2017年3 月簽立合作A契約，約定由業者提供婚紗並支付3萬5千元，請V小姐試穿後發體驗網文，V於6月前往試穿，業者則當日匯款3萬5千元給她。後來V小姐告知，若提供她到韓國拍攝婚紗，還可以幫寫拍攝過程文章發布，對業者來說有極佳的宣傳效果，雙方再於2日後約定B契約，以支付3萬5千元的寫手費，及支付飛往韓國的住宿車馬費，請V小姐幫發體驗文，之後V小姐在7月飛往韓國拍攝婚紗照3天，而業者則負擔期間所需14萬1818元。

沒想到V小姐飛往韓國拍完婚紗後，卻遲遲未就當時約定的A、B契約發文，業者多次聯絡，但V小姐均不理，無奈之下，只好在11月向V小姐表示終止A、B契約，並要求返還17萬6818元（A契約寫手費3萬5千元及韓國行程14萬1818元。

▲法官認，V小姐與業者簽下A、B契約，卻未依約發文，判須返還16萬餘元的不當得利。（示意圖／免費圖庫Unspalsh）

V小姐則向法官辯稱，2017年2月自己獲邀請撰寫試穿文，對方並以3萬5千元為代價幫忙試穿婚紗、撰寫分享心得，並經業者校稿後發文，而自己已於6月完成婚紗拍攝，因對拍攝結果滿意，才邀業者以相同模式至韓國拍婚紗，業者也同意負擔她與友人飛往韓國的拍攝費用。她在7月2日完成A契約文章，7月5日飛往韓國拍婚紗，由於業者始終無法提供韓國拍攝資料，亦未依契約付撰文費，因此B契約才無法履行，她認為，業者應該自行負擔不履行責任。

業者則出具雙方對話內容表示，A契約的體驗文根本只是草稿，並非正式文，當時V小姐還同意要修改，還要放入公司的標示。

法官調查發現，婚紗業者與部落客V小姐約定合作A、B契約，並飛往韓國完成拍攝，然就其A、B契約，V小姐至今都未能將正式體驗文交給業者，直到11月，業者才向V小姐表示「. . . 真的不需要了」。

法官認，按民法第528條、第547條、第548條第2項、第549條第1項分別定有明文明文規定，當事人委託他方處理事務，經對方同意即為契約，依習慣或依委任事務之性質，應給與報酬者，若因故導致未處理或終止，任何一方可隨時終止委任契約，受任人可就已完成部分請求報酬；而V至今卻無法提出正式文章交由業者，足以認定被告迄今未履行A 契約。

再就B契約部分，法官發現V小姐於6月3日以LINE向業者表示，「…這篇對我的店家絕對有超高價值～所以這篇文章我會以工作的形式讓效果達到最好！ 文章費一樣$35000！2篇文＋FB會貼最新狀況的文或直播。車馬費及住宿部分由店家支出. . . 」等語，所以B契約內容為分享工作形式，且以社群軟體張貼或直播拍攝婚紗之最新狀況，V小姐也在拍攝時自行或委託友人協助拍攝，但拍攝後卻未向業者提出需要婚紗照片的要求，之後業者跟她聯繫，她也以身體不舒服為藉口推託，因此，V小姐辯稱是業者遲遲不肯提供拍攝資料的辯詞難以採信。

法官認，V小姐因己之故造成A、B契約無法履行，依法應返還A契約報酬3萬5千元、B契約韓國食宿14萬1818元，雖V小姐飛往韓國花了機票錢2萬5570元，但依雙方之前約定內容，機票費業者僅負擔1萬2785元，其餘款項則需V小姐自行吸收，因此法官判定，V小姐總共應返還16萬4033元的不當得利。

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