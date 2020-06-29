駁二人潮暴增3倍！高雄7大文化園區「平日免票、假日優惠票」

▲「駁二藝術特區」連假人潮漲3倍，8月底前「平日免票、假日優惠票」估計將刺激國旅。（圖／高雄市政府文化局）



記者林育綾／綜合報導

端午連假4天以來，高雄駁二藝術特區共累積超過5萬參觀人次，其中第2、3日，更出現比以往週末暴增3倍的人潮，而高雄市文化局為了響應振興，至8月底推出7大文化園區「平日免票、假日優惠票」，估計會再帶來一波人潮！

高雄市文化局為了響應振興，6月至8月推出7大文化園區「平日免票、假日優惠票」，包括：駁二藝術特區、打狗英領館、鳳儀書院、紅毛港文化園區、糖鐵故事館、哈瑪星鐵道館、見城館，期望遊客感受南台灣古蹟魅力。

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▲「駁二藝術特區」連假人潮漲3倍。（圖／高雄市政府文化局）

駁二藝術特區原是位於埕港區西臨港線兩側的舊倉庫群，在引入創意與藝術後，成為高雄最受歡迎的藝文景點，此次4天連假遊客累計超過5萬參觀人次，在假期第2天與第3天(26、27日)，出現了比以往假日多3倍的人潮。

▲「紅毛港文化園區」以近距離欣賞「大船入港」景象聞名。（圖／高雄市政府文化局）

而「紅毛港文化園區」以近距離欣賞「大船入港」景象聞名， 26日(五)當日入園突破1500人次，4天連假總計近5千人次造訪。深度遊覽高雄港人文風光的文化遊艇，單日450人次，4天超過1500人次，創下農曆年後新高。

▲鳳儀書院。（圖／高雄市政府文化局）



另外打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山糖鐵故事館、鳳梨工場的入園人數近1萬人次，較4月兒童節連假成長一倍，位於駁二的哈瑪星鐵道館及小火車，也較6月假日人數呈現倍數成長，其他文化場館，如再見捌捌陸—台灣眷村文化園區、皮影戲館、歷史博物館等，也出現了春節期間規模的人潮。

從端午連假的旅遊人次，顯見台灣疫情在穩定控制之下，國旅已逐步回升復甦，而因應7月份振興三倍券實施，文化局趁勢推出的「平日免票、假日優待票」振興措施將至8月底止，估計將帶來一波國旅熱潮。文化局代理局長林尚瑛表示，雖然疫情趨緩，但文化局轄下文化園區防疫措施毫不鬆懈，包含落實量測體溫及酒精消毒等，讓民眾防疫安心。

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