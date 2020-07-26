專訪／用設計扭轉高雄　吳益政：文創結合傳產、改變高雄DNA

記者陳家祥／台北報導

高雄市長補選將在8月15日登場，民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁及民眾黨吳益政無不加緊腳步拉票。身為在地20年的資深議員，吳益政透過「每日一問」方式點出高雄市困境，同時也凸顯自身對高雄市的了解。談到高雄未來發展方向，吳益政說，第一是讓高雄成為設計之都，將文化創意跟傳統產業結合；第二則是跳過電子代工階段，走入軟體世代。

隨著補選腳步進入倒數1個月階段，高雄市長補選近來因為國民黨候選人李眉蓁扯出一連串風波，從使用社群軟體大踩著作權法到抄襲論文，總算讓選舉稍微熱絡起來。儘管聲量被李眉蓁醜聞蓋過，但吳益政仍希望聚焦市政議題討論，不要模糊選舉焦點。

▲民眾黨高雄市補選候選人吳益政。（圖／記者黃克翔攝）

吳益政接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，高雄市目前最大的問題在於財政劃支法、統籌分配款制度的不公平，未來若當選市長，希望能與中央的立委合做，幫高雄找回財政自主權。吳舉例，不是說要給高雄多少錢，重要的是制度要公平，「以現在制度，增加1000億營業額，高雄只能分不到2億」。

「因為財政自主權，後面的問題高雄可以自己解決。」吳益政不諱言指出，高雄問題很多，但這些問題都可以自己解決，包括年輕人的就業、低薪，那些產業可以帶給年輕人就業機會、相對汙染降低的產業，「找回高雄的財政自主權、經濟發展自主權，我就有方法就可以解決低薪、空汙的問題，這都是我的目標」。

由於過去國家發展定位的關係，高雄重工業群聚，奠定城市飛快發展的基礎，過去更一度是全球第三大港，幾乎可左右台灣經濟；但這樣的歷史發展脈絡，卻也讓高雄轉型不易，難以擺脫過去的包袱。

在高雄發展20年，吳益政當然也關注到這個問題。他認為，「工業城市轉型」將是高雄市要面對、也一定要設法實踐的課題，唯有透過新科技、新技術結合文創等，改變城市DNA、提升附加價值，高雄才能晉級到下個階段，絕對不是再回到加工區。吳表示，用文化藝術帶動傳統產業，提高附加價值，就業機會增加；在傳統重型工業部份，要降低汙染，過程中投入的技術也可以出口，創造新的產業與商機。

吳益政指出，自己過去推動保留59公頃的左營眷村，未來可成為設計聚落、引進設計藝術人才，以1000人、每人每年50萬薪資計算，粗估一年花費5億，但卻是重要的人才庫，供產業界徵才。

「很多設計人才和產業沒有連結。」吳益政說，由高雄市政府向全世界徵才，並媒合傳統產業，設計的細節、文化的內涵，才能讓傳統工業轉型，「台灣都是代工文化，要打品牌當然很辛苦，但還是要改變」；吳益政還說，台灣設計產業普遍低薪，要跟傳統產業結合，爆發力才會出來，「重點是設計人才要跟產業在一起，才是真正發展的方向，沒有走入產業帶動不上來」。

另外，吳益政還點出，台灣電子業強勢，在世界有一定地位，但同樣的產業已經有新竹、台中與台南，「高雄再湊一咖沒意義，要做的是軟體科學園區」，硬體比不過其他城市的話就直接這一階段，進入軟體世代。吳指出，高雄市舊議會對新創公司來說是天堂，更可以創造群聚效果，讓軟體、資安、AI的人才群聚在高雄，帶領下一個產業。