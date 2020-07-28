「綠營不要總是斷章取義」　陳玉珍澄清：從沒講過高雄是鄉下

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對高雄市長補選候選人李眉蓁的婆婆失言風波，國民黨立委陳玉珍27日表示，「在天龍國、台北的人，不應該用自己的眼光看鄉下」，被部分外界人士解讀是指高雄是鄉下地方。對此，陳玉珍28日強調，「我從頭到我都沒有講『高雄是鄉下地方』」，是有心人士斷章取義，刻意誤導社會大眾。

李眉蓁婆婆日前在造勢活動上稱讚李眉蓁是好議員，「說假話胸部變小」，引發性別團體抨擊有性別歧視之嫌，但陳玉珍對於性別團體的反應，則認為是「在天龍國、台北的人，不應該用自己的眼光看鄉下」，不要有台北觀天下的心態，不要看不起高雄人。

陳玉珍28日於臉書再表示，有部分有心人士刻意誤導社會大眾，指稱她說高雄市是鄉下地方。她批評，這些人及惡質媒體，長期習慣把話塞到別人嘴裡的作法，她非但不能接受，也不會屈服，更不會因為這樣的惡質操作而噤聲，「玉珍會持續以金門鄉親的觀點，偏鄉離島的需求，持續向政府提出建言」。

「從頭到尾我都沒有講『高雄是鄉下地方』」。陳玉珍也還原當天說法，「我覺得在台北的人，都不要常常用自己台北的這種眼光，來看我們這些鄉下或別的地方的人，不要有那種台北觀天下的心態，不要看不起高雄人」。

陳玉珍文末還用Hashtag強調，「綠營不要總是斷章取義」。

▼陳玉珍28日在臉書澄清未說高雄市是鄉下。（圖／翻攝自Facebook／陳玉珍 珍愛金門）