首座智慧型機器人菁英訓練基地成立　將帶動國內機器人教育推廣 

▲國立雲林科技大學獲教育部優化技職校院實作環境計畫，今（29）日為新成立國內第一間設置智慧型機器人菁英人才訓練基地舉行揭牌儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立雲林科技大學獲教育部優化技職校院實作環境計畫，今（29）日為新成立國內第一間設置智慧型機器人菁英人才訓練基地舉行揭牌儀式。此基地以移動機器人為核心，設有完善的機器人設備與實習場域，聚焦於「移動機器人」之技術應用，且配合產業之需求來規劃課程，達到訓練學生實務操作之能力。

教育部部長潘文忠、技職司楊玉惠司長、雲科大楊能舒校長、南開科大許聰鑫校長並結合多家學校代表以及立委蘇治芬與劉建國一同啟動揭牌儀式，也邀請了許多業界標竿性產業共襄盛舉，包含了正新橡膠工業股份有限公司董事長陳榮華、台灣區工具機暨零組件工業同業公會許文憲理事長、財團法人桃園市祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春以及鈺齊集團林文智董事長等共11家企業董事長及高階主管參與。

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雲林科技大學校長楊能舒表示，雲科大邁向2025新型態科大，強調人才培育已逐漸產出成果與特色。此外，與「機器人」領域相關的產學合作研究案金額，累積更是高達逾2500萬元，雲科大在過去於產學、研究面向上，已有豐碩的成果，更在「機器人」相關領域扎實深耕，基地之成立是累積多年來研究團隊之辛苦耕耘的成果，包含跨領域之技術合作、機器人教育區域偏鄉推廣、機器人比賽活動辦理以及機器人教材研發等，將透過此菁英人才培育計畫。

校長楊能舒說，雲科大致力推動機器人教育多年，也持續向下紮根，運用資源到多所偏鄉學校進行機器人教育的推廣工作。更於109年度奉教育部核定，成立「智慧型機器人學士學位學程」，而今更期許能藉此計畫，啟發帶動國內機器人教育之推廣，並肩負培育優秀機器人菁英人才之重任。

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