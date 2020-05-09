彌猴大鬧雲科大學生宿舍　離去還會「隨手關窗」學生又氣又好笑

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林獼猴學區宿舍串門子，自行開門東摸摸西摸摸，離去還會記得「隨手關窗」；雲林科技大學一位高姓學生拍下房間被獼猴闖入影片，放到社群網站上，高同學表示，之前就曾宿舍附近遇見過獼猴，推測應該是同一隻，雖然只損失了一瓶紅茶，但提醒民眾要多注意將窗戶關閉上鎖。

▲雲科大學生錄下獼猴從2樓窗台闖入的影像，獼猴最後隨手帶走桌上的紅茶悠閒離開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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斗六市龍潭路附近有多處雲林科技大學學生校外宿舍，2017年3月間就有發現過的2、3隻台灣獼猴常徘徊在學區民宅、搶奪貓食等，學生和附近居民均以緊閉門窗提防闖入，生活備受困擾。

就讀雲科大的高姓學生，租屋於龍潭北路附近校外宿舍，房間位於二樓，清晨突聽聞窗外有聲響，隨即起身查看，發現窗外有獼猴串門子，窗戶關著便未多加理會，不料這獼猴竟然主動將窗戶打開，高生隨即開啟手機錄影，錄下獼猴一舉一動，一人一猴互動和平未發生衝突，獼猴在書桌上東摸摸西摸摸，未見食物隨手拿了瓶紅茶離開。

▲雲科大高姓學生表示，獼猴從2樓窗台開窗進入。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

高生向記者表示，之前在附近就有看過獼猴遊蕩，也曾見獼猴在同一棟宿舍4樓陽台出現過，這回獼猴前來串門子，開窗闖進房裡很意外，但獼猴離開之後還會主動關窗戶，令人哭笑不得，主要是提醒附近學生與民眾，不管有沒有在家，還是把窗戶鎖起來會比較安全。

5月初也有學生在《靠北雲科》粉專中表示，「昨天下午回家看到2隻猴子在路上逛大街，還以為自己看錯了，都市人第一次在動物園以外的地方看到猴子，還好我昨天懶惰所以騎車出門，要是走路遇到該怎麼辦啊，徒手打得贏嗎？還是分他一點食物牠們就會饒過我。」用語中充滿無奈。

▲雲科大學生錄下獼猴從2樓窗台闖入的影像，獼猴最後隨手帶走桌上的紅茶悠閒離開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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