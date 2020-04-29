生前逃走2次！雲科大最受歡迎浪犬亡　虎科生辯「不乖吊欄杆懲罰，不小心致死」

▲廖生於去年6月間與雲科大一名陳姓學生，共同在斗六市龍潭路捕獲一隻白底棕色大斑塊犬隻「阿魯」，以機車將它載回虎科大附近飼養。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林科技大學傳出2隻校浪犬「阿魯」和「咖哩飯」遭虐死，其中阿魯曾獲選最受歡迎雲科浪犬，案經雲林動植物防疫所偵辦後，確認為虎尾科技大學一名廖姓學生涉案，廖男在約談時坦承不諱，表示阿魯不乖將其吊掛欄杆懲罰「不小心」致死，廖男訊後被依違《動保法》移送雲林地檢署偵辦。

動植物防疫所指出，雲科大汪汪社於4月23日向公正派出所報案，並轉向動植物防疫所通報，24日雲科大汪汪社學生收集相關事證亦向動植物防疫所報案，4月27日動植物防疫所派員前往虎科大約談廖姓涉案人，廖嫌坦承犯案，但說自己「不是故意的」，詳細情況基於偵查階段，無法公開。

據了解，雲科大校浪並非近日死亡，而是失蹤一陣子，直到近日才確定死亡，整起事件起於108年6月，虎尾科技大一名廖姓學生與雲林科技大學陳姓學生共同於斗六龍潭路捕獲一隻白底棕色大斑塊犬隻，並以機車將牠載回虎科大附近飼養，至10月該犬自行跑回斗六2次，後再度被廖姓學生捕獲帶回住處，並將頸圈吊掛於欄杆處以作處罰，據廖姓學生稱，從晚上一直持續到隔天上午。

動植物防疫所表示，廖男已違反《動保法》全案移送地檢署偵辦，《動保法》第6條規定「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」；若宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，將依《動保法》第25條規定，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。

▲雲林科技大學傳出2隻校浪犬遭虐死，其中阿魯3年前曾獲選為雲科最受歡迎浪浪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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