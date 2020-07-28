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雲林驚爆血汗工廠！產線員工「連站8.5小時」…吃飯也要盯機台

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林驚爆輪胎工廠要求生產線員工作業不停歇，用餐時間必須抽空「站著吃飯」眼盯作業台，每人每天工作加上吃飯時間共計為8個半小時；雲林縣議員王又民接獲陳情指出，依該工廠作業時間，早班上班時間為7點半，中午12點用餐；中班則下午3點半上班，下午5點用餐；晚班為晚上11點半上班，清晨4點用餐，周日休息一天月薪約4萬多。

▲雲林一家輪胎工廠生產線員工站著吃飯的同時生產線仍在運作。（圖／王又民提供）

▲雲林一家輪胎工廠生產線員工站著吃飯的同時生產線仍在運作。（圖／王又民提供）

雲林縣議員王又民向媒體說明，日前陸續正新輪胎員工陳情，驚感不可思議想著，怎麼會有吃飯時間都沒有而且竟然站著吃便當、眼睛還要隨時盯著運作中的機台，王又民接著說，員工所提供的畫面證明並非單一現象，合理懷疑輪胎廠已違勞工權益，也對勞安產生疑慮，並要求雲林縣政府勞工處詳查。

▲雲林縣議員王又民出示相片指出輪胎工廠員工站著吃飯的同時生產線仍在運作。（圖／王又民提供）

▲雲林縣議員王又民出示相片指出輪胎工廠員工站著吃飯的同時生產線仍在運作。（圖／王又民提供）

王又民表示，投訴員工說，因為正新輪胎堅持生產線維持機台24小時運作，所以用餐時間必須以大家輪流吃飯方式進行，如果為了員工用餐而停工，產能會因此減少，所以顧機台的作業員多半選擇在站在機台旁吃便當，雙眼緊盯生產線，完全不敢離開，「現場6條生產線、3班制，估計約有60名作業員都是在這樣的狀況下上班」。

勞工處長張世忠表示，縣府接獲陳情後，近日已多次前往了解，廠商說明工廠內有設置員工專用休息區，產線作業員採輪替用餐，研判可能是機台需持續運轉，員工擔心離開太久會影響績效，才會選擇邊吃飯邊工作。

張世忠說明，勞檢員初步調查可能涉及職業安全問題，縣府已有進行「職安輔導」，並已上報職安署中區職業安全衛生中心進行詳細調查。

▲雲林縣議員王又民出示相片指出輪胎工廠員工站著吃飯的同時生產線仍在運作。（圖／王又民提供）

▲雲林縣議員王又民出示相片指出輪胎工廠員工站著吃飯的同時生產線仍在運作。（圖／王又民提供）

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