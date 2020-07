加拿大收「不明種子」...包裹竟寫「來自台灣」！當局急警告：別亂種

▲加拿大安大略省有人收到可疑包裹,疑似經台灣轉運。(圖/翻設自推特/@OPP_CR)



記者吳美依/綜合報導

美國民眾近日收到奇怪的「種子包裹」,由於包裝疑似用漢字書寫,因此被認為可能來自中國。加拿大也發生類似事件,安大略省警察局(Ontario Provincial Police)呼籲民眾不要貿然種植「來自中國或台灣」的不明種子。根據照片,郵件包裝上赫然可見中華郵政標誌與「經台灣轉運」的字樣。

CTV電視台報導,加拿大食品檢驗局(CFIA)發布聲明警告,如果民眾突然收到來源不明的種子包裹,切勿種植或丟棄,以免傷害農業或自然環境,因為那些種子「可能是入侵性植物的種子,或者帶有植物害蟲,引進加拿大時將造成危害」,也呼籲收件者好好保存包裹,迅速與地方辦公室聯絡。

If you receive an unsolicited shipment of foreign seeds in the mail from China or Taiwan DO NOT plant or dispose of them. Call the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) at 519 691-1306 or 1 800 442-2342. Unsolicited seeds could be invasive & threaten our environment. ^kj pic.twitter.com/n5hvlFS1W8