新冠疫情重創美國！　民調：53%選民認為「中國應賠償全世界」

▲ 川普與習近平此前在G20峰會上會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）重創美國，造成逾435萬人感染，奪走其中14.9萬條性命。最新民調指出，半數美國選民認為，疫情爆發的主要原因是中國。大多數人表示，中國至少應為全球疫情付出部分代價。

美國民調公司拉斯穆森報導（Rasmussen Reports）最新電話民調結果顯示，50%美國選民認為，中國應對新冠病毒擴散全球負起主要責任。36%選民不同意這項觀點，其餘14%不確定。

調查發現，共和黨選民有多達72%對此表示同意，遠高於民主黨選民的37%與無黨派選民的44%。相較女性選民，將疫情歸咎於中國的男性選民比例較高。在所有年齡層中，中年選民對中國最為不滿。

整體選民中有53%認為，中國至少應該支付部分疫情大流行帶來的經濟成本，較3月中旬42%的調查結果上升。31%受訪者認為，中國不應支付這筆錢，較4月的36%有所下降。

另外，39%選民將總統川普（Donald Trump）在疫情爆發後對中國的舉措評價為「好」或「優秀」；45%選民則認為他做得很糟。

拉斯穆森報導公司23日至26日間對1000名可能前往投票的選民進行調查，抽樣誤差範圍為正負3個百分點，信賴區間為95%。

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