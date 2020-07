舊金山「6大樓陷火海」…濃黑煙柱直竄天！160警消搶救　高速公路封閉3小時

▲舊金山大火6棟建築陷入火海。(圖/路透,下同)



記者張方瑀/編譯

美國加州舊金山28日清晨發生大火,共有6棟商業大樓全面陷入火海,濃黑煙霧不斷竄上天空。當局獲報後立刻撤離周圍上百位居民與上班族,鄰近高速公路也因為濃煙而封閉,出動160名消防人員,花了近6小時才將火撲滅,所幸只有一名消防員受到輕傷。

根據《CBSN》報導,舊金山101號高速公路附近一棟商業大樓在28日上午6時30分左右起火,滾滾濃煙不斷自大樓冒出,還延燒周圍5棟大樓。消防隊獲報後迅速抵達現場,並在7時25分左右,將火災警報級別提升至5級,緊急疏散周圍居民與上班族,高速公路也因濃煙封閉近3小時。

副局長維爾施(Victor Wyrsch)表示,當時許多電線都被燒斷,散落在街道上,情況相當危急,且火勢差點延燒到舊金山警察局一棟建築,該棟建築地下室放有許多子彈,「我跑去請裡面的副局長把重要設備都拿出來,他們在地下室有很多子彈,所以我叫他把能拿出來的子彈都拿出來。」

消防局局長尼克森(Jeanine Nicholson)表示,火勢約在上午10時獲得控制,中午左右就完全撲滅,僅有一名消防小隊長頭部受傷,送醫後已無大礙。不過,「灣區空氣質量管理局」(Bay Area Air Quality Management District)也發出聲明表示,因為風勢讓濃煙四處飄散,這股煙味可能會持續整天,建議身體易受影響的民眾待在家中並緊閉門窗。

許多民眾也在推特上po出當時失火的影像並表示,「這太瘋狂了,黑色的煙柱,就像是世界末日」、「火勢真的延燒得好快好快」、「周圍街道溫度高到把手機放在陽台都會過熱」、「消防隊的速度真的非常快,火勢從一開始就失去控制了。」

Firefighters are battling a large structure fire near Folsom and 13th streets in San Francisco this morning. Read more: https://t.co/ecKS7qqJPd pic.twitter.com/xKR5zX7i2C

Firefighters battled a five-alarm fire as several commercial buildings were engulfed by flames in San Francisco's South of Market neighborhood. Around 150 firefighters were at the scene and power in the area was cut to aid the response. https://t.co/vNIZ4fg7HC pic.twitter.com/cgJvh5nvma