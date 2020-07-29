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舊金山「6大樓陷火海」…濃黑煙柱直竄天！160警消搶救　高速公路封閉3小時

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▲▼舊金山大火延燒5棟建築。（圖／路透）

▲舊金山大火6棟建築陷入火海。（圖／路透，下同）

記者張方瑀／編譯

美國加州舊金山28日清晨發生大火，共有6棟商業大樓全面陷入火海，濃黑煙霧不斷竄上天空。當局獲報後立刻撤離周圍上百位居民與上班族，鄰近高速公路也因為濃煙而封閉，出動160名消防人員，花了近6小時才將火撲滅，所幸只有一名消防員受到輕傷。

根據《CBSN》報導，舊金山101號高速公路附近一棟商業大樓在28日上午6時30分左右起火，滾滾濃煙不斷自大樓冒出，還延燒周圍5棟大樓。消防隊獲報後迅速抵達現場，並在7時25分左右，將火災警報級別提升至5級，緊急疏散周圍居民與上班族，高速公路也因濃煙封閉近3小時。

▲▼舊金山大火延燒5棟建築。（圖／路透）

▲▼舊金山大火延燒5棟建築。（圖／路透）

副局長維爾施（Victor Wyrsch）表示，當時許多電線都被燒斷，散落在街道上，情況相當危急，且火勢差點延燒到舊金山警察局一棟建築，該棟建築地下室放有許多子彈，「我跑去請裡面的副局長把重要設備都拿出來，他們在地下室有很多子彈，所以我叫他把能拿出來的子彈都拿出來。」

消防局局長尼克森（Jeanine Nicholson）表示，火勢約在上午10時獲得控制，中午左右就完全撲滅，僅有一名消防小隊長頭部受傷，送醫後已無大礙。不過，「灣區空氣質量管理局」（Bay Area Air Quality Management District）也發出聲明表示，因為風勢讓濃煙四處飄散，這股煙味可能會持續整天，建議身體易受影響的民眾待在家中並緊閉門窗。

許多民眾也在推特上po出當時失火的影像並表示，「這太瘋狂了，黑色的煙柱，就像是世界末日」、「火勢真的延燒得好快好快」、「周圍街道溫度高到把手機放在陽台都會過熱」、「消防隊的速度真的非常快，火勢從一開始就失去控制了。」

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