才與蓬佩奧面談完　澳外長：並不想破壞與中國的重要關係　

▲澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）在華府進行高階會談。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美中關係日漸緊張，與中方關係成為了每個美國友邦的難題。澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）在華府的會議中提到，儘管美澳在亞太地區自由、和平等議題上有共識，澳洲不會單方面同意美國任何的事情，也不會背離澳洲利益，傷害與中國的關係。

雖然美澳目前都面臨嚴峻的疫情問題，澳外長潘恩和國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）不遠千里前往華盛頓，與美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與國防部長艾斯培（Mark Esper）會談。兩方已經同意建立新的工作小組，負責監控和反擊惡意的假新聞，也將進一步拓展在防治傳染疾病上的合作關係。

蓬佩奧大力盛讚澳洲不畏中方壓力，勇於起身反擊，雙方將繼續聯手抗衡中國的霸權，重新聲張南海秩序，也承諾會追究任何侵害法治的舉動，例如中國在香港的人權迫害行為。他在23日曾在尼克森圖書館發表演說，承認「美國對中國策略失敗」，將採取新的強硬立場和行動。這場公開演說也被視為美國對中國的「新冷戰檄文」。

潘恩卻表示，澳洲無意作出任何違背澳洲利益的行為，與中國的關係至關重要，「我們一致對待中美。澳洲與中國有很強的經濟連結，都為了共同利益而努力。」

中國目前已成澳洲最大的貿易夥伴，去年澳洲生產的800萬噸大麥中，中國就高價購入超過一半。隨著經濟對中國依賴性提高，美方外交上又開始施壓，澳洲如何處理三方關係，將會是個難題。