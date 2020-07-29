俊男美女圖要當心！以為真愛其實是詐騙　「假戀愛真詐財」老梗再現！

▲台南陳姓婦人受假交友真詐騙的當，欲匯1萬美金至詐騙集團所指定帳戶，幸好警銀合作聯手成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

假交友結合假投資是近年新興的詐騙手法，歹徒大多透過社群網站或交友APP搭訕被害人，再轉移到Line持續交往，等獲得被害人信任後，就引誘前往境外網站投資虛擬貨幣等，等被害人投入大筆金錢後，最後直接關閉網站，讓被害人求償無門，台南市警二分局呼籲民眾網路交友務必提高警覺。

台南市警二分局民權派出所警員林于翔與凃明誠，7月28日上午執行巡邏勤務時，接獲轄內銀行通報，稱有一婦人疑似遭詐騙，警方立即趕赴現場，予以關懷提問，64歲陳姓婦人表示，她在網路上認識一名香港男子，平時以LINE通訊軟體聯繫，男子平時對陳婦噓寒問暖，待時機成熟，宣稱需用錢成立公司，幸好員警及時攔阻，保住陳婦積蓄。

該名陳姓婦人透過交友APP結識自稱香港的王姓男網友，對方要求婦人加Line聊天、聯絡並假意交往，由於男網友照片看起來相當亮眼，還不時分享投資心得與高額獲利，讓婦人以為自己遇上「財貌」雙全的真命天子，便對男網友言聽計從。

王姓男網友向陳女表示急需用錢成立公司，要求陳女匯款1萬美元（約新台幣30萬元）至香港南洋銀行指定帳戶內，警方研判顯為假交友投資之詐騙手法，經勸導陳女後，陳女始打消匯款念頭，員警與行員聯手阻詐1萬美元成功。

台南市警二分局表示，詐騙之手法層出不窮，抑或是換湯不換藥的方式進行詐騙，此類詐騙中歹徒往往會扮演網友角色，並透過不同Line帳號與被害人聯絡，民眾可善用165反詐騙專線，在網路投資、交友前，先過濾對方的Line帳號是否曾為詐騙帳號，以減低被騙風險，如接到疑似詐騙電話或訊息，務必冷靜並進行1聽、2掛、3查證，有任何疑問可隨時撥打165反詐騙諮詢專線或是110洽詢。

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