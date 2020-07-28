詐騙老梗「猜猜我是誰」老婦險被騙　南警一語破梗保住30萬元

▲台南65歲陳姓婦人接到「猜猜我是誰」詐騙，幸好銀行行員發覺有異報警處理，才成功保住陳婦現金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

詐騙集團騙人理由推陳出新，但老梗「猜猜我是誰」還是有人在用，也還有人會上當，台南65歲陳姓婦人接到「朋友的朋友」來電，謊稱因急需用錢欲向其商借美金1萬元（新台幣約30萬元），陳婦到銀行要匯款時，銀行行員發覺有異報警處理，才成功保住陳婦的30萬元。

台南市警二分局海安派出所警員洪正偉、吳玟庭，7月27日下午執行巡邏勤務時，接獲銀行通知，有名婦人臨櫃要匯款到海外不明帳戶，疑似遭到詐騙，請警方到場協助處理。

員警趕到銀行時，看見陳婦神情慌張，堅持要趕快匯款，員警要她不要著急，並詢問匯款要做什麼用途？陳婦說，她接到朋友的朋友打來電話，說急需用錢，想跟她借美金1萬元（折合新台幣約30萬元）救急，員警研判這又是詐騙老梗，阻止陳婦匯款。

警方並一語道破詐騙集團慣用的「猜猜我是誰」技倆手法，通常詐騙集團成員打通電話後，會先謊稱是被害人親友，等取得被害人信任後，再假借各種理由借錢，匯進指定帳號。陳婦頓時恍然大悟，始知遭詐騙，幸好警方及時成功攔阻匯款，對於員警及行員熱心協助，表示感激。

市警二分局提醒民眾，詐欺手法層出不窮，無論民眾收到何種電話或訊息，要求提交金錢或是解除警示帳戶等資料都是屬於詐騙手法，務必提高警覺，只要大家多加注意，發現有異時與警方聯絡，即可減少詐騙案件發生，如有任何詐騙相關的疑問，可撥打反詐騙專線165或110查證。

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