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威力彩獨得2獎！陳先生捐「2台賓士CLA」抽獎瘋傳　1.6萬人刷留言慘了

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威力彩送賓士詐騙（圖／翻攝臉書）

▲送賓士是詐騙文，民眾別上當！（圖／翻攝臉書）

 網搜小組／劉維榛報導

去年本站報導《瘋傳他中20億威力彩！捐「賓士CLA」2台抽獎…2萬網友留言卻慘了》，指出有幸運兒要透過彩券行抽獎，送出兩台賓士車，其實根本是詐騙！如今過一年，又有不肖人士想蹭威力彩熱度，表示一位陳先生也要送賓士，掀起1.6萬網友狂刷留言！

昨（27）日威力彩終結47連槓，被2位幸運兒給抱走，豈料臉書粉專「成功嶺公益彩券」隨即分享，該店於24日中了貳獎，開店快12年第一次開出，「南投陳先生雖無緣頭獎，不過獨得貳獎1247萬5190元，受中獎人之託匿名送出兩輛賓士車！」

請繼續往下閱讀...

彩券行貼出車款，「Mercedes-Benz 2019年式 CLA250 Edition 1，含牌照稅NT$ 11.230、燃料稅 NT$ 6210，以上全免，單一車價價值243.2萬」，要求粉絲只要留言「恭喜發財 」再分享文章即可，紛絲團將在8月2日進行抽獎。

威力彩送賓士詐騙（圖／翻攝臉書）

▲系統私訊，要求+1才可抽獎！（圖／記者劉維榛攝）

目前貼文已吸引1.6萬名網友按讚，底下多達3.3萬則留言，以及2.1萬次分享。事實上，這篇詐騙招數與去年一模一樣，民眾留言後，會收到系統貼文，去年會被要求點網址，今年則是「要獲取抽獎資格請打+1」，呼籲民眾別再上當了。

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