惡劣禮儀公司專坑老人家　誆賣靈骨塔詐2千萬！婦拿房抵押all in險輕生

記者張君豪／台北報導

台北市經營葬儀業的張姓男子（40歲、經查有傷害前科）在新北板橋成立「泰臨開發有限公司」、「願暻開發有限公司」、「鴻滿生命禮儀有限公司」，涉嫌向26位平均年齡超過60歲的老人家宣稱可幫忙銷售靈骨塔，以此向被害人收取稅金、手續費，要求被害人先付款，製造買賣雙方資金往來假象，甚至要老先生抵押名下房子、儲蓄險保單，刷卡等方式，造成一老婦人被騙光家產企圖自殺，警方收網逮捕該集團15名成員，粗估犯罪吸金2年來超過新台幣2千萬元。

▲刑事局偵九大隊破獲一惡劣專騙老人家的靈骨塔代銷集團，並逮捕張姓主嫌等15人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊破獲一惡劣專騙老人家的靈骨塔代銷集團，隊長王琮聖說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，張姓主嫌2018年成立上述三間公司，並對外徵才招攬業務員，已打電話call客方式給年長者、名下持有靈骨塔民眾，並由集團內員工擔任假買家，出面與被害人洽談，並抬高收購價格吸引被害人上鉤，之後要求銀髮族需先付現金並購買包含骨灰罈、高價內膽等葬儀用品才願意收購。

▲刑事局偵九大隊破獲一惡劣專騙老人家的靈骨塔代銷集團，圖為公司內積存的劣質靈骨塔。（圖／記者張君豪翻攝）

這些被害銀髮族多因手邊有用不到塔位想出售，加上集團員工、假買家在旁鼓吹，導致年邁被害人陷於誤判，加上銀髮族比較沒有查證能力，花錢也不願意跟晚輩商量，警方破案後清查，一名高齡80歲的被害人被誆騙拿出295萬元老本參加交易，遭騙光一生積蓄。

▲刑事局偵九大隊破獲一惡劣專騙老人家的靈骨塔代銷集團，圖為詐騙手法分析。（圖／記者張君豪翻攝）

等到歹徒收到現金後，公司業務員就開始拖延交易，或者假買家也會藉故取消交易，甚至控告被害人違約，要求被害人須支付更多錢才能完成交易，另名60多歲的老婦人甚至因此拿名下房子去銀行抵押設定借錢，但仍無法支付詐騙集團公司需索無度，身心俱疲企圖尋短所幸獲救。

刑事局偵九大隊獲報後與新北市刑警大隊第五隊成立專案小組行動，7月間陸續收網，於台北市、新北市、桃園市共22個地點搜索並逮捕張姓主嫌及其公司員工共15人到案，並查扣教戰守則，客戶個資、交易資料、電腦手機等贓證物，張嫌落網後否認犯案，辯稱是要幫老人家解決靈骨塔問題，但警方訊後仍依組織犯罪條例，詐欺等罪嫌將眾人移送新北地檢署偵辦。

檢察官訊後認為張男等人拒不吐實，且欺騙銀髮族老本犯罪手段惡劣，複訊後裁定張嫌及旗下員工12人收押禁見，其餘2名員工交保，1人請回。刑事局呼籲若家中有長者曾向上述三間公司洽購買賣靈骨塔受害情況，可洽刑事局或新北市刑警大隊報案求助。

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