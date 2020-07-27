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社會 社會焦點 保障人權

「相信眼前員警」他想花5千買遊戲點數　3警20分鐘苦勸阻詐

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▲屏東縣枋寮警分局東海派出所長藍清輝等3警成功勸阻李男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣枋寮警分局東海派出所長藍清輝等3警成功勸阻李男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台中市李姓男子因工作關係從台中南下屏東縣枋寮暫住，一時好奇，上網搜索視訊聊天，並依對方指示下載直播軟體，事後被他購買5000元點數卡，否則要公佈影片內容，警方接獲前往勸阻，他還在猶豫，警方表示「你要相信眼前 3位警察的話，也不相信躲在螢幕背後那位不知人士的話」，讓他猶夢初醒，沒有被騙。

▲屏東縣枋寮警分局東海派出所長藍清輝等3警成功勸阻李男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲警方超商勸阻李男。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱、吳亭宜於日前擔服巡邏勤務，接獲轄內超商店長通報，稱有一名年輕男子於店內欲購買新臺幣5000元整遊戲點數，且不停撥打電話，神情焦慮不安，店長驚覺有異，上前詢問後，告知該男子極可能遇到詐騙集團，店長一邊安撫該名男子情緒的同時也通報轄內派出所，請求警方到場關心。

藍清輝等3人趕到，看到該躊躇不安的男子蹲坐在超商角落，警方關心詢問得知，他是台中人，因為工作的關係至枋寮地區暫待幾天，因一時好奇，便在網路上搜尋視訊聊天，希望藉此紓發壓力，不料此舉正好落入詐騙集團的虎口，原來是男子在與對方視訊前，對方要求男子下載一款直播軟體，並請男子點讚、關注，因此他的手機通訊錄遭詐騙集團一覽無遺，在視訊過後，詐騙集團便獅子大開口要求男子支付價值5000元整的遊戲點數，否則會將視訊的內容公開給通訊錄內的所有人知道，讓他驚慌失措，便按照詐騙集團要求至超商欲購買遊戲點數。

警方安撫他的情緒，告知其為常見的網路詐騙手法，並當場使用他電話回撥電話給對方，卻遭對方掛斷、拒接，警方苦勸他「寧可相信面前站著的三位警察，也不要相信螢幕背後的不知名人士」。經20分鐘勸阻，他才相信差點遭到詐騙，幸虧超商店長的機警反應、即時通報及警方前來阻止他被騙。

分局長黃國源肯定東海派出所員警積極作為，防止民眾遭到詐騙；也提醒民眾若在網路或生活中，接到莫名人士要請其購買點數時，可到鄰近派出所詢問，避免被騙。

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