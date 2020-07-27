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女子險中網路假交友真詐騙老梗　警銀及時攔阻被騙110多萬元

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▲台南市政府召開7月治安會報，公開表揚6月份成功阻詐有功114位人員，為感謝防詐小天使積極協助警方阻詐，由副市長許育典親自頒發獎座及獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府召開7月治安會報，公開表揚6月份成功阻詐有功114位人員，為感謝防詐小天使積極協助警方阻詐，由副市長許育典親自頒發獎座及獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1名陳姓女子，中了「網路交友詐騙」老招，拿房地到銀行貸款110萬多元，欲匯給心儀的「德國軍人」，幸好銀行人員發現可疑，報請警方到場關懷提問，及時成功阻詐保住財產。

警方指出，該名陳女6月間至台新銀行後甲分行欲辦理房地產貸款，在該行翁姓襄理的關心詢問下，才發現陳婦深陷典型假交友詐騙手法的圈套，歹徒利用網路假交友的方式，誆稱自己是「德國軍人」，再以網路交往熱戀使陳女卸下心防，並告知陳女將把自己身分證明文件、金融卡、存款等值錢貴重物品放置包裹寄來台灣，請陳女先代收，隨後也將至台灣定居並與陳女共度美好的下半輩子。

詐騙集團見陳女已陷入愛情詐騙圈套，立即以包裹被海關扣押為由，指示陳女匯款繳納稅費約美金32800元才得以放行，陳女深信遇到真愛，惟因存款不足，轉而辦理房地產貸款新台幣11萬餘元，欲獲得足夠金額匯款。所幸台新銀行後甲分行翁姓襄理警覺心強，且一心一意想守護客戶財產安全，不願陳女遭歹徒詐騙利用，而以辦理貸款手續較為繁雜為由請陳女稍待，並立即通報轄區警員到場協助處置，經警方與襄理舉眾多案例分析說明，陳女才驚覺險遭受騙，連忙向該行行員及警方道謝，及時攔阻110多萬元。

▲台南市政府召開7月治安會報，公開表揚6月份成功阻詐有功114位人員，為感謝防詐小天使積極協助警方阻詐，由副市長許育典親自頒發獎座及獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府27日下午召開7月治安會報，公開表揚6月份成功阻詐有功114位人員，警民合作成功阻詐99件（含5月補報1件），攔阻詐騙款項逾1496萬元，為感謝防詐小天使積極協助警方通報攔阻詐騙，由副市長許育典親自頒發獎座及獎金，本次受獎者計有臺灣銀行、元大銀行、中國信託、玉山銀行、京城銀行、國泰世華、中華郵政、第一銀行、新光銀行、聯邦銀行、台新銀行、陽信銀行、華南銀行及統一超商、萊爾富超商、全家超商、OK超商等行店員。

台南市警局長詹永茂呼籲，「假交友」詐騙手法主要係透過臉書、交友網站或ＡＰＰ等管道尋找目標，自稱外國（美、英、德、香港等國）身分，於該國從事政府官員、工程師、投資顧問、建築師、軍人及海關人員等白領階級之職業，鎖定具有一定經濟能力的熟男熟女，為設下愛情陷阱，待被害人成為被歹徒詐騙的「心靈寄託」後，對方便開始以經濟上有困難、目前身邊正好有高額紅利投資案或高檔禮物要送給被害人、與被害人共度美好人生等等詐騙說詞，誘騙被害人匯款到歹徒提供的境外銀行帳戶，待榨乾被害人荷包後即消失無影蹤。網路交友切記談情不談錢，如遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打「一一０報案專線」或「一六五反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證，以免被騙。

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