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雲林翁忘情挖蛤蜊離岸1公里不知漲潮　岸巡發現拔腿奔救

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▲第四岸巡隊許厝寮安檢所所長柯振中眼看海水越漲越快，研判在一個小時將滿潮，為避免老翁發生危險，帶領隊員攜帶魚雷浮標奔跑涉水緊急前往救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲海巡署中部分署第四岸巡隊人員將老翁平安引導回岸，水位已漲高至大腿處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

海巡署中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所守望人員27日下午發現近岸沙洲上，距岸約1公里處，發現一位民眾低頭挖掘蛤蜊，並有越走越遠趨勢，因當時即張漲潮，守望人員立即通報所長柯振中，同時間通報鄰近單位派遣救生艇，並帶領安檢所人員攜帶魚雷浮標奔跑涉水前往救援，幸最後安全將老翁帶上岸，解除一場虛驚。

海巡署中部分署第四岸巡隊指出，昨日下午約2點多第四岸巡隊許厝寮安檢所守望人員執行勤務時感覺距案約1公里外有東西在動，守望哨人員隨即以望遠鏡確認為人影，亦發現該民眾機車也停在港區，經望遠鏡查看是一位老翁正低頭挖掘蛤蜊，並且越走越遠，但當時已即將漲潮水位上升之快，守望人員立即通報所長柯振中士官長，隨後由所長柯振中率岸巡隊員至岸際使用巡邏機車警鳴器及手持式擴大機廣播試圖提醒。

▲第四岸巡隊許厝寮安檢所所長柯振中眼看海水越漲越快，研判在一個小時將滿潮，為避免老翁發生危險，帶領隊員攜帶魚雷浮標奔跑涉水緊急前往救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第四岸巡隊許厝寮安檢所所長柯振中眼看海水越漲越快，研判在一個小時將滿潮，為避免老翁發生危險，帶領隊員攜帶魚雷浮標奔跑涉水緊急前往救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

卻不知何故老翁竟不為所動，眼看海水越漲越快，研判在一個小時將滿潮，為避免老翁發生危險，所長柯振中亦立即通報鄰近單位派遣救生艇，並帶領隊員攜帶魚雷浮標奔跑涉水緊急前往救援，最後安全的把老翁帶上岸。

據了解，獲救老翁姓鄒，居住雲林縣崙背鄉，昨日是第2次到許厝寮沙洲採蛤蜊，因當天採到的量不錯，所以未注意到漲潮時間，所幸海巡人員機警發現，已距離岸際約1公里遠的老翁，經海巡人員徒步冒險涉水救援，避免意外發生。

鄒翁所採收的蛤蜊則因為重量太重，背負搬運不易，在海水快速漲潮且可能危及生命的緊急關頭下，鄒翁也只能眼巴巴的將蛤蜊先放回大海，並儘速隨海巡人員返回岸上，鄒姓老翁也向安檢所長柯振中與隊員表示非常感謝，也直呼下次不敢了。

第四岸巡隊呼籲，暑假期間不少民眾會到海域從事水上相關活動，若發生危難情事急需救助，皆可透過「118」免費服務專線請求協助，海巡署將立即派員協助。

▲第四岸巡隊許厝寮安檢所所長柯振中眼看海水越漲越快，研判在一個小時將滿潮，為避免老翁發生危險，帶領隊員攜帶魚雷浮標奔跑涉水緊急前往救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲獲救老翁姓鄒（右）是第2次到許厝寮沙洲採蛤蜊，因未注意到漲潮時間，所幸海巡人員機警發現，海巡人員奔跑冒險涉水救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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