國內最大規模「口湖牽水狀」　海巡守護參與祭典民眾安全

記者蔡佩旻／雲林報導

國內規模最大的水難普渡儀式「雲林口湖牽水狀」於每年農曆六月初七、初八在金湖萬善爺廟及蚶仔寮萬善祠，舉辦超度科儀、放水燈及牽水狀等一系列地方民俗活動，也是雲林縣國定文化資產至今已有175年歷史，參與民眾動輒數百人；海巡署中部分署第四岸巡隊慎防意外事件發生全力戒護確保民眾進行活動安全。

▲海巡署中部分署第四岸巡隊，為維護民眾安全與祭典活動順利，特於岸際部署28名戒護人力及近海派遣2艘救生艇，慎防意外事件發生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「雲林口湖牽水狀」祭典源於1845年清朝道光25年，當地居民為了緬懷先人，於每年均於金湖萬善爺廟及蚶仔寮萬善祠，舉辦超度科儀、放水燈及牽水狀等一系列地方民俗活動，綿長盛大的法會，除有道士僧侶超渡亡魂，最特別的是家家戶戶在路旁放置的水藏，數以千計的沿著公路排列，場面十分壯觀，至今已有175年歷史。

▲「雲林口湖牽水狀」於每年農曆六月初七、初八在金湖萬善爺廟及蚶仔寮萬善祠，舉辦超度科儀、放水燈及牽水狀等一系列地方民俗活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

牽水狀祭典活動循例於金湖、台子村岸際及近海海域舉辦，海巡署中部分署第四岸巡隊考量活動期間港區、岸際與海上活動人數眾多，為維護民眾安全與祭典活動順利，特於岸際部署28名戒護人力及近海派遣2艘救生艇，慎防意外事件發生，此次祭典活動在神明保佑及海巡同仁努力不懈的戒護下，順利圓滿完成。

第四岸巡隊表示，百年來透過文化祭典儀式追思先人，並提醒生態意識以及防範天然災害，也讓參與的海巡同仁近距離感受地方祈福求安與文化傳承的精神，另呼籲民眾若於海上或海岸地區發生危難情事急需救助，請立即撥打海巡「118」免費服務專線，海巡署將立即派員協助。

▲雲林縣國定文化資產至今已有175年歷史，參與民眾動輒數百人，場面十分壯觀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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