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連5日破百確診！香港全日禁堂食　5000餐廳恐倒閉「血虧190億」

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▲▼香港,新冠肺炎,疫情,醫護。（圖／路透社）

▲香港連續5日均錄得逾百例確診個案，累計增至2634例。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

因新冠肺炎疫情再度爆發，港府今（27）日召開特別行政會議，商討有關細節及加大防疫措施，下午宣佈29日起餐廳全日禁堂食，限聚令降至2人。對此餐飲業界人士預計，飲食界7月的生意額預計大跌40至50億港元，下月生意額更會進一步下滑，逾5000間餐廳恐面臨倒閉危機。

▲香港,新冠肺炎,口罩。（圖／路透社）

▲不少群聚感染發生在餐廳。（圖／路透社）

據《東網》報導，港府早前宣佈，自15日起晚間6時至隔天5時禁止堂食，然而疫情仍在快速蔓延，因此決定加大防疫力度，包括不排除進一步禁止午市堂食、限制進入街市及超市人數及強制室外戴口罩。在下午記者會上，宣佈全日禁堂食，限聚令降至2人。

對此餐飲業界人士預計，若被禁止全日堂食，飲食界7月的生意額預計大跌40至50億港元（約新台幣150億元至190億元），下月生意額更會進一步下滑，逾5000間餐廳恐面臨倒閉危機，形容情況「好危險」，促請政府推出即時現金支援。

在鯉魚門市場販賣糧酒及鷄蛋的李姓業者感慨，店鋪租金昂貴，每月租金連同成本要8萬港元，相信新措施下，對市場生意會造成非常大影響，生意很難做，政府應給予零售業及街市補助，助市民度過難關。

另一名從事豆品生意的唐姓業者指出，控制市場人流後，一定會對生意造成損失，認爲政府不應該一刀切，或可利用其他管道控制疫情，包括要求每位市民進入街市前量體溫等。

▼ 香港再度加大防疫力度。（圖／路透）

▲▼ 新冠肺炎,香港,香港防疫,限聚令。（圖／路透）

除了業者外，不少上班族也感到無奈，稱只好在戶外或者回公司用餐。有工地工人直言，他們只要買外賣在路邊用膳，雖然更危險也更辛苦，但沒辦法，寧願政府推出禁足令不用上班。

行政會議成員林正財26日表示，政府暫時無意用封城或禁足等極端措施，而是選用精準抗疫，所用方法需隨著事態一直微調，若疫情持續，未來加大防疫措施屬合理，全面禁堂食是選項。

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