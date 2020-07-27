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快訊／南非、美國返台確診！　新冠肺炎增4例境外移入

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▲▼0727中央流行疾病指揮中心記者會。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增4例境外移入COVID-19病例，分別為20多歲女性（案459）、20多歲男性（案460）、50多歲女性（案461）及60多歲男性（案462）。

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指揮中心發言人莊人祥表示，案459去（2019）年12月至賴索托工作，今年7月19日出現頭痛症狀，21日出現流鼻水、鼻塞、嗅覺異常及咳嗽等症狀，因當地醫療資源缺乏，僅自行服藥未就醫。個案7月23日自南非搭機至杜拜轉機，7月25日返國入境時因症狀持續，主動通報機場檢疫人員，經安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診。

指揮中心發言人莊人祥指出，案459今年7月19日出現頭痛症狀，21日出現流鼻水、鼻塞、嗅覺異常及咳嗽等症狀，因當地醫療資源缺乏，僅自行服藥未就醫。

▲▼7/27新增4例境外移入個案。（圖／衛福部提供）

▲今日新增4例境外移入個案。（圖／衛福部提供）

衛生單位已初步掌握個案接觸者共8人，為個案同行返國同事及友人，列為居家隔離對象，將進一步調查個案所搭班機前後二排是否有其他旅客，以匡列接觸者。

案460、461為一對母子，長期居住南非，前次自台灣出境時間為今年1月，案460於7月21日起陸續出現流鼻水、喉嚨癢及鼻塞症狀，案461於7月22日起陸續出現流鼻水、咳嗽等症狀，兩人7月25日經杜拜轉機返國入境時，案460主動告知有症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離。

461則因入境時於機場檢測有發燒（39度）情形後送就醫，兩人均於今日確診。衛生單位正調查兩人所搭班機之前後二排旅客，以匡列接觸者。

案462今年2月獨自至美國探親，7月20日返國入境時無症狀，搭乘防疫計程車返家居家檢疫，7月24日出現味覺異常及全身無力症狀，26日因呼吸急促、喉嚨及關節痛，聯絡衛生單位安排就醫，經X光檢查診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診。由於個案入境時無症狀，且入境後獨自在家居家檢疫未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具。

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