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泰國移工返泰確診　莊人祥：已調查在台接觸者，有症狀就隔離

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▲▼0727中央流行疾病指揮中心記者會。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣新冠肺炎趨緩後，逐步開放管制，日前傳出數名泰人從台灣返泰後發燒，原本都是虛驚一場，但今（27）日泰國公布4起確診病例中，卻有一名是台灣返泰的移工。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，現除與泰方瞭解該個案發病及檢驗情形，也與地方衛生單位調查在台接觸者並進行採檢與居家隔離，一旦發現有症狀者，將立即送醫院隔離。

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▲▼泰籍移工自台返泰後確診，指揮中心及地方政府啟動疫情調查。（圖／衛福部提供）

▲泰籍移工自台返泰後確診，指揮中心及地方政府啟動疫情調查。（圖／衛福部提供）

根據泰國疫情指揮中心指出，4名確診個案都是境外移入，除了1人從台返泰外，另有3人從美返泰。來自台灣的是一名泰籍移工，年約30歲，21日搭乘CI831航班抵達曼谷，25日因拉肚子確診。

莊人祥表示，我國於今（27）日中午接獲泰國官方通知，該國確診1名自我國入境之新冠肺炎感染者。經初步瞭解，該名個案為一名在我國北部工作之泰籍移工，今年7月21日自我國搭機返回泰國，於7月25日確診。不過，莊人祥也提到，因為是7月25日才確診，不太了解是今天採檢，還是今天才確診，會與泰方進行了解。

台灣新冠肺炎疫情近期不平靜，除了泰籍移工確診外，今也新增4例境外移入，國內目前累計462例確診，分別為371例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

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