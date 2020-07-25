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為愛離家全台打工跑透透...想安定結婚時卻已癌末　慈父嘆：老天爺真的不公平

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▲洪姓父親回憶女兒青少時期曾為網友離家出走全台到處打工，為了女兒他也追著跑，沒想到才要固定下來就罹癌，老天爺真的不公平…（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲洪姓父親回憶女兒青少時期曾為網友離家出走全台到處打工，為了女兒他也追著跑，沒想到才要固定下來就罹癌，老天爺真的不公平…（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

25歲的洪姓女子因乳癌末期住院，希望能再見到生母一面，25日生母趕到醫院探視女兒，洪父指出，女兒希望穿婚紗、見生母等心願都已完成，他很感謝網友幫忙，想起女兒在青少年期，為愛與網友全台到處打工離家出走，他擔心女兒安危也跟著到處追，好不容易女兒想固定下來卻發現罹患癌症末期，「老天爺真的不公平！」

洪女罹患乳癌住進林口長庚醫院，因病情已進入末期，醫院診斷無法開刀，洪女最近向家人與未婚夫透露，希望能完成穿婚紗與見生母心願，愛女心切的洪父為了幫女兒圓夢，先找婚紗公司到病房中，為女兒與未婚夫拍婚紗照留下紀念，同時透過臉書請網友協尋生母。

▲洪女生母事隔廿餘年見到女兒，卻是躺在病床上，生母撫摸女兒蒼白瘦弱的手。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲洪女生母事隔廿餘年見到女兒，卻是躺在病床上，生母撫摸女兒蒼白瘦弱的手。（圖／記者沈繼昌翻攝）

洪父表示，他年輕時在中壢市某家紡織廠上班，當時與女兒生母認識後相戀結婚，先後生下女兒與兒子，但後來仍因個性不合走上離婚之路，2小孩監護權歸他，父代母職下獨自扶養一對子女，但女兒長大後，他不知如何教養正值叛逆期的女兒，也不知如何溝通，一度讓他傷透腦筋。

▲罹癌的洪女面對生母探望與家人陪伴，脆弱臉龐無力表達。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲罹癌的洪女面對生母探望與家人陪伴，脆弱臉龐無力表達。（圖／記者沈繼昌翻攝）

洪父回憶，女兒上高中後念夜間部打工認識了初纞男友，但沒多久後又結交網友，有一天突然說想見見世面就離家出走，只知道女兒在全台灣四處打工，他怕女兒受苦也全台追著跑，後來女友與網友分手收場；3年前，女兒22歲時又與初戀男友相逢，2人決定結婚回到桃園定居，但這場婚姻僅維持2年多最後離婚收場。

洪父還說，女兒高中畢業後從事美髮工作，薪水少又很辛苦，雙手長期使用美髮藥水導致侵蝕產生後遺症，每次看女兒擦藥時都感到不捨，女兒去年碰到在超商上班男友，2人在龍潭區租屋同住，女兒想安定下來，還想為男友生個小孩，結果懷孕6個月就流產，還好其男友很照顧女兒，但天不從人願，女兒居然發現罹患乳癌末期，大人都沒有，女兒正值黃金年華怎麼碰上這種事情，「老天爺真的不公平」，但只能強忍難過，他一定會幫女兒完成心願。

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