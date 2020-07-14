93歲阿嬤穿白婚紗辣翻！「歐美氣質」被誤認混血兒　網讚：英國女皇的味道

▲外婆穿上婚紗超漂亮！（圖／網友伊伊授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

只要是女人，幾乎都樂於把自己打扮成美美的樣子！網友「伊伊」日前PO出了外婆穿上婚紗的照片，明明已經93歲了，但拍照不用美肌，依舊水噹噹，而且白髮自然，即便只擦了口紅，還是很有「歐美風」的感覺。此外，伊伊也分享了平時與外婆的互動，從她的描述中，就已經散發出滿滿的溫馨氣息。

網友伊伊日前在「爆怨公社」上發文表示，外婆已經93歲了，不過白髮自然，「穿上婚紗擦個口紅就有歐美風～不用美肌拍照就美成這樣」。從照片中可以看見，伊伊的外婆穿上一襲華麗的婚紗，配上亮麗白髮，著實令人驚豔，而身邊站著的帥氣小新郎，則是伊伊的兒子，曾祖孫兩人相差88歲，但感情卻非常緊密。

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網友看到照片後，紛紛留言表示，「還以為外婆是混血兒耶」、「外婆真的很像外國人」、「漂亮有氣質的奶奶，氣場太強大了」、「超美的阿嬤還帶著性感哦」、「完全看不出來已經93歲了」、「年事已高還能穿上白紗拍照，這是人間最美的事蹟了」、「英國女皇的味道」。

經《ETtoday新聞雲》記者詢問，伊伊也大方分享平時所發生的故事，雖然外婆時常被誤以為是外國人，卻有著一顆傳統的心，平時很常叮囑她對丈夫溫柔一點，不要總是這麼兇。伊伊也透露，因為外婆牙齒不好，所以飯都會特別軟、特別好吃，而她5歲的兒子特別愛搶來吃。

伊伊補充道，外婆起初以為只是要試穿衣服、簡單拍照時，便很開心的跟著她出門，直到發現原來是要「穿婚紗」，便開始嫌麻煩、不想拍；不過伊伊知道，外婆個性隨和，其實只是嘴上說說，內心依舊是很開心的。伊伊表示，雖然外婆93歲了，但仍常常一起出門走走，就像自己小時候那樣，是外婆帶大、帶著出去玩的。

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