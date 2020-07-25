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網美打卡熱點「台版沙哈拉」慘了！黑心砂石場偷埋2公里暗管狂排污泥　

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▲桃園市觀音區海邊的草漯沙丘遭汙染，桃園檢警會同市府環保局長期蒐證，查出張姓砂石業者偷埋暗管排放汙泥。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市觀音區海邊的草漯沙丘遭汙染，桃園檢警會同市府環保局長期蒐證，查出張姓砂石業者偷埋暗管排放汙泥。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區草漯砂丘最近在網路爆紅有「台版沙哈拉」之稱，但最近卻發現遭汙泥汙染嚴重，桃檢指揮環保署、保七總隊與市府環保局等單位長期蒐證，查出張姓砂石業者為節省排汙成本，竟在砂石場埋設長達2公里暗管將汙泥排放外海，桃檢搜查後依廢清法將張姓負責人諭知以50萬元交保。

有「台版撒哈拉沙漠」之稱的觀音草漯沙丘，市府在今年6月指定為桃園市首座地質公園，但根據檢舉，沙丘外海有嚴重汙泥汙染，檢警會同環保蒐證發現，鄰近有砂石場疑似將清洗後的土方污泥與廢水透過暗管排放至草漯沙丘海岸。

▲有「台版撒哈拉沙漠」之稱的觀音草漯沙丘，成為網紅打卡美景之一。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲有「台版撒哈拉沙漠」之稱的觀音草漯沙丘，成為網紅打卡美景之一。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警蒐證多時後查出，砂石場張姓負責人在觀音區經營2間’砂石場，1間回收土石方資源，另1間為將砂石打碎過濾，張男回收可利用土方，運送到土石場內清洗過濾，篩檢出有價值土方變賣，卻將清洗土石後的廢水與污泥透過長達2公里暗管排放至草漯沙丘海岸，因暗管被潮水或沙丘掩蓋，增加環保與警方人員稽查之難度。

桃檢24日搜索張姓負責人砂石場，帶回帳冊等相關證物，張坦承犯行，但針對如何私挖暗管卻交代不清，環保署人員現場投遞測試，發現確實可連通廠方至海邊，汙染源則帶回檢驗等待最後報告出爐，檢方張姓負責人與相關工作人員、外籍移工同列被告，偵訊後依廢清法與水汙染防治法偵辦，張男則諭知以50萬元交保。

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