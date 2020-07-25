快訊／癌末女見到媽媽了！　母赴醫院探視心碎：懷胎10月怎麼會不難過

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記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

一名25歲洪姓女子罹患乳癌四期時日不多，日前她在親友協助下穿上禮服，拍攝最後的生活點滴，最後願望「希望再見母親一面」曝光後，引發網友關注，稍早洪女生母現身醫院探視女兒，心碎直言「懷胎10月怎麼不會難過呢？」

一名網友日前在臉書社團轉貼影片，只見洪姓女子身穿藍色禮服、戴氧氣罩，面容憔悴地躺在床上，與男友、親友們逐一合影留念，吃力看向鏡頭的蒼白模樣，令人感到相當不捨。洪女的願望也隨之曝光，她想再見到媽媽一面。

▲癌末女穿藍色禮服與親友合照。（圖／記者柯沛辰翻攝）

稍早洪女生母現身醫院探視女兒，心碎表示，女兒是自己懷胎十月生下的，見到這個情況，「怎麼不會難過呢？」；洪女父親則表示，洪女生母在女兒2、3歲時曾帶女兒離家出走，但女兒年紀太小已經沒有印象了，女兒的願望就是想再見媽媽一面。

洪父透露，消息曝光後，女兒生母主動向她聯繫，表示有意願前來探視女兒，如今母女團聚，這也算是完成了女兒的心願。他回憶，女兒罹患乳癌後，他忍不住心想，「老天爺作弄我們一家，大人都沒有，怎麼會發生在她身上」，令人相當難以接受，心疼喊「才20幾歲而已，正值青春年華」。

▲癌末女兒想見媽最後一面，母現身醫院。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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