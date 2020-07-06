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苗議員張可欣驚PO爆乳婚紗　長跑7年修成正果…網「美呆了」　

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▲苗栗縣最年輕的議員張可欣即將與交往7年的男友步入禮堂，婚紗照展現了她曼妙的好身材。（圖／張可欣提供）

▲苗栗縣最年輕的議員張可欣即將與交往7年的男友步入禮堂，婚紗照展現了她曼妙的好身材。（圖／張可欣提供，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣議會中最年輕、年僅25歲的議員張可欣，將與長跑7年的男友修成正果；自己也將婚紗照PO上網與大家分享，魔鬼身材搭配天使臉蛋，讓不少鄉親直呼真是「美呆了！」張可欣表示，婚期訂在11月舉辦，原本也準備到歐洲度蜜月的，但因疫情關係只能往後延了。

年僅25歲的張可欣為前苗栗縣議員張太陽之女，其父更是前縣長劉政鴻的大將之一，2018年因父親身體不適而代父出征，一舉拿下第三選區第一高票，當年也以23歲年紀成為苗栗縣最年輕的縣議員；因外型甜美身材高挑，也成為大家矚目的焦點。

▲ 。（圖／記者黃孟珍攝）

張可欣也在自己的臉書上PO文《520這一天，請讓我暫時卸下議員的身分，做回一個愛作夢的小女孩。》文中更透露了與未婚夫細膩的深情「擁抱，指尖孕育出第一次牽手，那時悸動的記憶。我是如此需要你的體溫，在我從政路上，最需要安慰的一刻。當洶湧的壓力自四面八方襲來，我很慶幸，還能有個地方，躲在你的懷裡哭泣。」

張也透露，未婚夫是大自己2歲的學長，愛情長跑了7年時間，並沒有因為她變成了民意代表而有所改變；有天在車上突然在車上拿出戒指求婚，雖然原本就有預期，但當下仍十分感動，自己也並不追求如偶像劇般的浪漫橋段，這種平淡的美好更顯珍貴。

張可欣也表示，原本2人計畫10月訂婚、11月完婚後到歐洲度蜜月，但因為疫情關係也會延後，不過還是感謝各界人士的祝福與關心。

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