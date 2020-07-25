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「小孩跳舞機太吵」衍生肢體衝突！鄰男突癱軟倒地不治　火爆男下場超慘

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▲桃園市謝姓男子去年3月間與鄰居曹姓男子因細故起口角，雙方相互扭打，曹男突然癱軟倒地送醫不治，桃檢將謝男依傷害致死起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市謝姓男子去年3月間與鄰居曹姓男子因細故起口角，雙方相互扭打，曹男突然癱軟倒地送醫不治，桃檢將謝男依傷害致死起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子去年3月間與鄰居曹姓男子因嫌隙起爭執，後來因曹之子玩跳舞機製造聲響再起爭議，雙方互約在社區地下室停車場談判，未料2人一言不合爆發肢體衝突相互扭打，雙方都掛彩，後來被其他鄰居合力拉開，但曹男卻突然倒地昏迷，經送醫急救後仍宣告不治，檢方率法醫相驗確認曹因急性心肌梗塞致死，檢方偵結將謝男依傷害致死罪嫌提起公訴。

檢警調查，59歲的謝姓男子與曹姓男子為鄰居關係，住在楊梅區某社區的謝男在去年3月30日因不滿曹男之子玩跳舞機時製造聲響擾人，便透過通訊軟以Line表示要檢舉曹男住家有違建情事，雙方互約社區地下停車場談判。

當晚10時50分，謝男見曹男開車返家上前理論，但2人一言不合爆發肢體衝突，謝男徒手攻擊曹男頭部、壓扼其頸部等處，導致曹身上多處挫擦傷，適巧社區住戶溜狗發現2人扭打趕緊上前拉開2人，但曹卻突然呼吸困難癱軟倒地，經送醫急救後仍回天乏術。

桃檢率法醫相驗與解剖曹男遺體後發現，曹與謝相互扭打，導致情緒高亢體力負荷驟升，惡化原有冠狀動脈心臟病，致心肌血液灌流不足引起急性心肌梗塞死亡；謝男坦承與曹有嫌隙才相約談判，進而傷害曹之事實，現場還有郭姓住戶與謝之妻子等人做證，檢方根據醫院開立診斷證明、法醫研究所鑑定報告等證據佐證，偵結將謝男依傷害致死罪嫌提起公訴。

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