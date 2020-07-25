天天聊LINE！10年兄弟「婚禮放鴿子」人間蒸發　新郎打聽狀況：斷交嗎

▲新人,結婚,新郎（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

結婚是人生大事，新人都會邀請重要的人來見證幸福，怎料卻看清好友人格！一名新郎表示，好兄弟原本要帶女友來參加婚宴，豈料當天非但沒出現，事後一句話也沒解釋，「這個人就人間蒸發！」就怕兄弟出事，透過中間人打聽，結果對方根本好好的，讓原PO難過求問「是不是不必來往了呢？」

一名男網友在PTT透露，最近晉升成人夫行列，不過對於某件事仍耿耿於懷，婚禮前，他放帖子給深交10年的好哥們，對方講好會帶女友來參加。加上婚宴前一天，原PO貼心提醒別遲到，兄弟也有回應，怎料隔天開始上演失聯戲碼。

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婚禮當天，原PO身為新郎早已忙到焦頭爛額，直到聽見同桌好友發現對方遲遲未出現，「過了一小時，同桌狂打電話給他也不接，最後就被放他鴿子，事後 一句話、一則訊息、一通電話都沒有！」

原PO難過又失望表示，以前都會與對方聊LINE，殊不知一場婚禮後，對方開始不讀不回，彷彿人間蒸發，「想說可能是他家出什麼事，但就算有事，跟我講一下不來，我也能體諒吧」，結果請其他朋友探聽，明明沒出事，也活得好好的。

▲好兄弟沒來婚宴，還從此失蹤！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO至今也摸不著頭緒，只好求助過來人，「遇到這種人，內心該怎麼調適呢？是不是可以刪除好友，不必來往了呢？」文章貼出後，網友分析各種絕交原因，「可能怕新冠肺炎吧」、「搞不好他沒錢包紅包」、「他喜歡的是你」、「你們是不是有感情糾葛，或他單方面的矛盾」、「他可能沒辦法接受你結婚的事實」、「假兄弟，真斷交」、「他討厭同桌的人」。

另一派直言，早點認清也是好事，「不懂尊重的人還掛念幹麻」、「不尊重人就不必往來了」、「友情有這樣脆弱嗎」。一名苦主也分享相同經歷，「碰過類似的，我也是會記恨，從共同朋友隱約聽到（不來）理由是：就懶，不想花那個錢。有的人真的不用惦記，就讓他們消失就好」。

▼網友猜測，或許與兄弟女友有關！（圖／翻攝PTT）

