好友生日！熊貓幫送餐「附贈額外超狂禮」　她PO影片求相認...本尊羞回了

▲外送員送餐還唱生日快樂！（圖／翻攝草屯人）



網搜小組／劉維榛報導

日前有外送員偷喝客人飲料，鬧得沸沸揚揚，不過可別一顆老鼠屎，打壞其他外送員的名譽！一名女網友驚呼，日前訂外送要送到友人家，備註強調對方生日，沒想到外送哥當眾唱起生日快樂歌，讓壽星超感動。文章曝光後，釣出本尊笑回「舉手之勞不用客氣」，掀起大批網友讚爆。

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》笑稱，今（21）日是好友的生日，她突發奇想訂熊貓外送，特地把餐點送到對方的彩券行，備註強調「希望能給一個驚喜」！原PO本以為外送員會忽略，結果出乎意料。

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畫面可見，外送哥提著餐點，緩緩走進店家，臉上掛滿笑容，接著在櫃檯邊拍手邊唱起生日快樂歌，儘管現場氣氛頗尷尬，但還是讓壽星與原PO感動爆棚。事實上，原PO早在《草屯人》社團PO相同影片，有眼尖網友認出外送哥本尊。

爆笑的是，本尊還現身笑回「哈哈～這種小事怎會上草屯人啦XD，真心祝福妳的好友生日快樂」，原PO又驚又喜，希望送自製辣椒醬當作回禮，而外送哥禮貌婉拒，「謝謝妳～舉手之勞不用客氣。」

▲本尊害羞回應了！（圖／翻攝草屯人）



文章曝光後，大批網友紛紛刷讚暖回，「還是有努力盡責的外送員，那些偷喝偷吃的，不要再出來接單了啦」、「太可愛了啦～這個要給小費」、「太可愛了，哈哈專業服務」、「真的很有服務熱忱」、「光看而已我也流淚了」、「現在的外送技能一定要這麼強」。

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