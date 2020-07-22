賓士禮車撞死2姊弟「新人照辦婚禮」　網怒噴：良心不痛嗎…正反意見戰爆！

▲禮車失控，姊弟被撞當場身亡。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

結婚對於大多數人來說，是人生中的頭等大事，但在舉行婚禮前如果發生人身傷亡的事故，這場婚禮還能繼續嗎？大陸微博7月18日曝光，湖北襄陽市一輛賓士迎親禮車進入新娘所住社區大門時，突然失控，下秒竟加速輾斃正在路邊玩耍的2名幼童。有知情人稱，新娘新郎下車後照常舉行了婚禮。

事發於湖北省襄陽市欣欣佳園社區3號門崗。事故畫面顯示，當時迎親禮車在社區門口停著，剛要開進去的時候，看到車前站著手裡拿著紅包的人示意要停車，就緩慢前進了幾步，沒想到下秒突然加速衝出去，直接撞飛幾個人。

令人感到相當氣憤的事還在後面，爆料人稱，新娘新郎從後面一輛禮車上下車後，並沒有第一時間搶救受傷的人，而是照常舉行了婚禮。而整個過程中，只有肇事司機被警方當場控制。

欣欣佳園社區當地居委會負責人透露，被撞身亡的2個孩子是一對姊弟。當時孩子正坐在社區的一個石凳上玩，根本沒有想到會天降橫禍。據悉，6個月的弟弟當場死亡；8歲姊姊頭顱破裂壓在石碑下，送醫搶救無效。

▲憾事發生後，新郎新娘繼續舉行婚禮。（示意圖／取自pixabay）

該社區知情網友稱，涉事車輛曾多次出現刹車問題，而車主並沒有重視這個問題，從而導致了悲劇的發生。目前涉事車輛已送往檢測，肇事司機被警方控制。

針對此次事故，網友戰翻了，有人支持婚禮繼續，「取消婚禮損失少說幾萬多說幾十萬，還不算人情損失，一個個在這大方的，反正不用你們掏錢唄？車一般是婚車公司的，又不是新人開車，關新人什麼事？你們坐計程車撞死人一天就默哀啥事別幹了唄」、「這個因為責任在婚慶公司，保險會處理，如果婚禮不進行，賓客都來了更麻煩」、「這對新人也是受害者啊，誰也不想的，唉」。

也有網友不支持婚禮繼續，認為新人「良心不痛嗎」，「婚車撞死兩條人命，繼續結婚？？？造成別人一子一女離世，不處理事故，繼續結婚？」、「雖然跟新郎新娘無直接關係，但總該幫忙報警送醫吧，就算不能錯過吉時，也總該派一兩個人出來善後呀，撞死人還繼續結婚，心裡不膈應嗎」、「結婚紀念日一輩子的陰影」。

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