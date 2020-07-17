「三倍券當結婚禮金」友情會破裂嗎？內行曝2點犯大忌：氣你一輩子

▲原PO想拿三倍券當禮金！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

三倍券期限年底，不少民眾正煩惱該怎花才可發揮到極致？一名男網友腦筋動得快，有意把三倍券當作朋友的結婚禮金，卻又怕彼此友情也走到終點，「會不會決裂？」文章曝光後，網友驚曝3000元是奇數，就怕不吉利，建議再補600現金就可以了。

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》透露，最近好友將步入禮堂，正巧手上有4份實體三倍券，他靈機一閃有個大膽的想法，好奇想問「如果紅包是包三倍券，友情會不會決裂？」

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文章曝光後，底下網友有兩派觀點，一部分人覺得有創意，「都是錢，都可以流通，沒差吧」、「如果這4包一起包，應該可以友誼長存」、「友情也變三倍？」「沒差吧！頂多新人拿去付訂餐費用」、「很有誠意了，我有同事包200塊」、「上面祝詞寫：等三倍回禮」、「很多商家都有優惠活動，這樣很好啊」。

▲網笑曝，有人拿三倍券付租金！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



而另一派曝2點禁忌，首先禮金有奇數忌諱，建議要多掏600元補足，記得別年底包禮，「三千算奇數，請自行加600元現金，湊3600」、「在年底包才會決裂」、「以後回包1000」、「12/31結婚的話，那應該可以氣你一輩子」、「只包一千的感覺」、「會喔～還是現金實在，比較不會被說話」、「不會翻臉，只是當下會有點無言」、「會先收再決裂」。

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