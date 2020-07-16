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狂收親友「紅包炸彈」噴開銷！單身哥超懊惱　網一招解：看對方態度

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▲婚禮小物,紅包,結婚,喜宴。（圖／CFP視覺中國圖庫）

▲收到喜帖對某些人來說，反而會增加心理負擔。（示意圖／CFP視覺中國圖庫）

網搜小組／鄺郁庭報導

收到喜帖時，如果跟新人不熟，或是有經濟因素的考量，這個邀請對不少人來說，反而是個措手不及的紅色炸彈。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「不結婚又一直收到紅包炸彈該怎辦？」說他最近收到不少親朋好友的紅包炸彈，算是筆不小的開銷，忍不住覺得很懊惱。不少網友也相當有共鳴，紛紛留言熱論。

這位網友文中表示，「最近收到不少親朋好友的紅包炸彈，算一算也是不小開銷」，接著開玩笑說，雖然他也可以結婚、辦婚禮，給個紅包炸彈「一口氣把錢都拿回來」，「問題在於肥宅根本不結婚，這樣收到紅包炸彈不就單方面挨著打？八卦？」最後還徵友「有肥宅要跟肥宅結婚嗎？」

請繼續往下閱讀...

紅包、紅包袋、過年、春節（圖／本報資料照）

▲通常吃一頓喜酒都會噴至少幾千塊錢。（示意圖／本報資料照）

看到貼文後，許多人紛紛留言，「不要去阿」、「那就不要包不要去啊！反正你篤定不結婚的話」、「想祝福就去。」不過就有網友點出一項事實「不去不是還是要包嗎……」讓原PO也忍不住說「是啊！一般來說人沒到，禮金也會到。」

就有網友給出建議，或是勸原PO不用想太多，「用消費券（振興券）包」、「自願去當司機就不用包了」、「不熟管他去死」、「收到不去也不包又不會怎樣，真正的好朋友事前會問或是能體諒你，白目的朋友剛好趁機斷絕關係」、「那種半生不熟的就算了吧，真的朋友再包就好。」

還有人則是直說，「不去就不要包啊！他發喜帖前有先問過你出席的意願嗎？如果沒有，難道我收到喜帖就要包錢過去喔」、「不想去就不包不去就好吧？一般都會先問願不願意收喜帖才發。沒問這種亂炸的可以不理。

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