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婚後與男人約會「遇到真愛」！人夫「塑膠袋勒死」妻子…小姨聽真相崩潰

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▲桃園市劉姓男子3年前謊稱單身與不知情女子交往，後來女子查出劉為人夫後要分手，被劉男開車載至摩鐵毆打性侵，還要求10萬元做為「對她好的代價」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲藥劑師婚後用同志軟體認識真愛，塑膠袋勒死妻子。（示意圖／免費圖庫pxhere）

文／周刊王

英國一名男藥劑師在同性戀交友軟體上認識了一名有家室的男子，之後2人開始交往，為了和男友一同移民澳洲展開新生活，男藥劑師竟花了5年的時間，計畫將同為藥劑師的妻子謀殺，並稱妻子是遭人殺害，甚至還向保險公司索賠200萬英鎊（約台幣7500萬），最後警方察覺有異，才得知原來兇手就是這名男藥劑師。

根據外媒報導，這名男藥劑師米特什·帕特爾（Mitesh Patel）在2018年5月將妻子潔西卡·帕特爾（Jessica Patel）用塑膠袋套頭將其勒死，原因是米特什在同性戀交友軟體上認識了一名有家室的男子，2人進而開始交往，為了與心愛的伴侶一同移民至澳洲展開新生活，米特什花了5年的時間計劃謀殺妻子。

潔西卡的家人透露，潔西卡在9年的婚姻期間遭到家暴，丈夫還會控制與強迫她。而米特什將妻子殺害後報警，稱是有人闖入家中偷竊，並殺死了妻子，當時他並不在家，且他還欲向保險公司索賠200萬英鎊，之後警方發現了米特什的手機內的健康APP中，紀錄了案發期間他的運動紀錄，才發現兇手就是米特什。

潔西卡的妹妹得知殺害姐姐的兇手就是姐夫時，相當悲痛，「我們一家人每天都在遭受苦難，這件事讓我們無法忘懷。」

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