快訊／國民黨反咬綠營7人「學位大問題」：1450快質疑蘇嘉全﹑陳建仁、郭國文

▲國民黨青年團質疑總統蔡英文、高雄市長補選候選人陳其邁、總統府秘書長蘇嘉全等人的論文。（圖／翻攝自國民黨青年團臉書粉專）

記者徐政璿／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁身陷論文抄襲風波，23日上午落淚發布聲明，道歉並宣佈放棄中山大學碩士學位。國民黨青年團則是咬出7名民進黨政治人物論文爭議，還嗆說「1450們快來質疑你們老闆」。

國民黨青年團表示，這7名論文有問題的包含總統蔡英文、前行政院副院長陳其邁、總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委張廖萬堅、民進黨立委郭國文、副總統陳建仁。

國民黨青年團指出，綠營以上諸位大佬們，果然有「充值」有差，李眉蓁已經勇於道歉，但您們呢？隨便搪塞兩句，就可以無視帶過嗎？

國民黨青年團說，民進黨遇到的問題都不是問題，民進黨遇到的麻煩都不是麻煩，民進黨果然是權利一把抓的政黨：「黨證在手，特權我有」。

國民黨立委李德維表示，當年蘇嘉全將對於他論文抄襲的指控，一律視為抹黑，還控告了爆料的邱毅。但兩年後，北檢認證，蘇嘉全的論文在研究動機、文獻回顧 與 相關課題探討、結論 等部分，確實與她哥哥的女婿陳永森的論文有多處相同。

李德維指出，進一步審視蘇嘉全論文，頁碼標了120頁，但扣掉不知為何收錄，他個人主持會議的紀錄等等「附錄」之後只剩74頁，若是再扣掉參考文獻，只剩69頁。幾乎八成，都是東拼西湊抄來的。

李德維諷刺，書本的重量，包括親戚的研究嗎？蘇嘉全謝了阿扁，謝了指導教授，最後還謝了洪恆珠。自己如此輕易取得學位，日後還「呷好道相報」介紹了恆珠也從中山大學拿了一個學位。李眉蓁面對了，蘇嘉全你呢？更重要的是，中山大學也該面對了！

▼蔡英文日前也身陷假博士爭議。（圖／記者李毓康攝）